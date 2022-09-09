В Тбилиси стартует Международный литературный фестиваль - программа
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeВид на Дом писателей со двора
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
В течение недели в Доме писателей запланированы вечера поэзии, встречи с авторами из разных стран и интересные дискуссии
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Стала известна программа VII Тбилисского международного литературного фестиваля (TIFL), который стартует в столице 9 сентября и продлится до 14 числа, говорится на сайте Дома писателей.
В этом году участниками фестиваля стали поэты, писатели, драматурги и переводчики из Ирландии, США, Австралии, Германии, Ирана, Швейцарии, Латвии, Греции, Литвы, Польши, Словакии, Беларуси, Украины и Грузии.
Программа
В вечернее время из окон струится свет от тяжелых люстр
9 сентября, пятница
18:00 Официальное открытие фестиваля;
18:30 Дискуссия: "Литература по следам памяти - художественная литература". Участники: Нино Харатишвили, Бесо Соломонашвили; Модератор - Гига Зедания. Язык: грузинский;
19:30 Вечер поэзии Андрея Любка (Украина). Модератор - Шота Иаташвили, язык: украинский/грузинский;
20:30 Поэтическая ночь "Домой" с участием гостей фестиваля.
10 сентября, суббота
Гостиная, в которой собиралась творческая интеллигенция
17:00 Дискуссия:"Хранители дома в литературе". Участники: Джессика Трейнор (Ирландия), Андрей Любка (Украина), Нилуфар Талеб (США/Иран). Модератор: - Хатуна Цхададзе. Язык: английский/грузинкий;
18:00 "Жизнь и поэзия Роберта Данкена". Тара Макдауэлл (Австралия) и Ираклий Колбая рассказывают о биографической книге Макдауэлла "The Householders: Robert Duncan and Jess". Чтение стихов и переводов Роберта Данкена: Ираклий Колбая и Дато Барбакадзе. Язык: английский/грузинский;
19:00 Диалог о Медее. Драматург Андреас Флуракис (Греция). Модератор - Иринэ Дарчия. Язык: английский/грузинский;
20:00 Вечер поэзии: Сергей Тимофеев (Латвия) и Дмитрий Строцев (Беларусь). Переводчики - Нене Гиоргадзе и Шота Иаташвили. Модератор - Шота Иаташвили. Язык: английский/грузинский;
21:00 Вечер поэзии: Джессика Трейнор и Джон О'Доннелл (Ирландия). Презентация антологии ирландской поэзии. Переводчики - Манана Матиашвили и Заза Кошкадзе. Модератор - Паата Шамугия. Язык: английский/грузинский.
11 сентября, воскресенье
© photo: SputnikМаскарон красуется прямо над входом в здание
Маскарон красуется прямо над входом в здание
© photo: Sputnik
17:00 Дискуссия: "Восточная Европа как один литературный дом". Участники: Андрей Любка (Украина), Юстина Баргельска (Польша), Мартин Солотрук (Словакия). Модератор - Паата Шамугия. Язык: английский/грузинский;
18:00 Вечер поэзии: Грета Амбразайте и Доминикас Норкунас (Литва). Переводчик - Нана Девидзе. Презентация антологии молодежной грузинской поэзии "Эхо", изданной на литовском языке. Модератор - Саломе Бенидзе. Язык: английский/грузинский;
19:00 Презентация книги Кшиштофа Чижевского (Польша) "Малый центр Вселенной" и встреча с автором. Переводчик - Давид Кондревич. Модератор - Кети Кантария. Язык: польский/английский/грузинский;
20:00 Вечер поэзии: Мартин Солотрук (Словакия) и Юстина Баргельска (Польша). Переводчики - Паата Шамугия, Шота Иаташвили и Кети Кантария. Язык: английский/грузинский;
21:00 Вечер поэзии: Ариана фон Графенрид (Швейцария). Переводчики - Дато Барбакадзе, Бела Чекуришвили и Ана Копалиани. Модератор - Нука Гамбашидзе. Язык: английский/грузинский.
12 сентября, понедельник
Во дворике расквартировалось кафе
19:00 Дискуссия: "Литература по следам памяти - документальная литература". Участники: Нино Ломадзе, Давид Джишкариани, Джимшер Рехвиашвили. Модератор - Георгий Майсурадзе. Язык: грузинский.
13 сентября, вторник
19:00 "Писать об истории: жить с прошлым". Встреча с Бернхардом Шлинком (Германия). Модератор - Нино Лежава. Язык: немецкий/грузинский. Визит Бернхарда Шлинка в Тбилиси организован Гёте-Институтом;
21:00 Книга "Бункер" — лауреат литературной премии Европейского союза 2022 года. Встреча с Ивой Фезуашвили. Модератор: - Паата Шамугия. Язык: грузинский.
14 сентября, среда
Входная дверь в здание
19:00 "Что ты называешь Родиной?" - Литературный вечер о "Чтении" Макса Фриша. Майя Панджикидзе (переводчик) и Томас Стресле (президент Фонда Макса Фриша). Язык: немецкий/грузинский;
21:00 Закрытие фестиваля. Поэтический марафон с участием грузинских авторов.
Напомним, фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.