https://sputnik-georgia.ru/20220909/v-tbilisi-startuet-mezhdunarodnyy-literaturnyy-festival---programma-270249711.html

В Тбилиси стартует Международный литературный фестиваль - программа

В Тбилиси стартует Международный литературный фестиваль - программа

В течение недели в Доме писателей запланированы вечера поэзии, встречи с авторами из разных стран и интересные дискуссии 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T11:01+0400

2022-09-09T11:01+0400

2022-09-09T11:01+0400

грузинская литература

культура

грузия

культурная жизнь грузии

тбилисский международный литературный фестиваль

фестиваль

фестивали

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24263/48/242634852_0:102:2001:1227_1920x0_80_0_0_e21bd8c0f9e102a039a29ed3379603ec.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Стала известна программа VII Тбилисского международного литературного фестиваля (TIFL), который стартует в столице 9 сентября и продлится до 14 числа, говорится на сайте Дома писателей.В этом году участниками фестиваля стали поэты, писатели, драматурги и переводчики из Ирландии, США, Австралии, Германии, Ирана, Швейцарии, Латвии, Греции, Литвы, Польши, Словакии, Беларуси, Украины и Грузии.Программа9 сентября, пятница10 сентября, суббота11 сентября, воскресенье12 сентября, понедельник13 сентября, вторник14 сентября, средаНапомним, фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская литература, культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилисский международный литературный фестиваль, фестиваль, фестивали, новости