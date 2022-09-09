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https://sputnik-georgia.ru/20220909/zhiteli-tsentralnogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-pochti-na-sutki-270264956.html
Жители центрального района Тбилиси останутся без воды почти на сутки
Жители центрального района Тбилиси останутся без воды почти на сутки
В это время будут проходить работы по переключение водопровода на новую сеть на улице Николадзе 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T01:43+0400
2022-09-09T01:43+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Часть жителей центрального района Мтацминда в Тбилиси останется без подачи воды с 21:00 9 сентября по 14:00 10 сентября, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).По информации компании, в это время будут проходить работы по переключение водопровода на новую сеть на улице Николадзе №24, в связи с чем необходимо будет освободить магистральную сеть от воды.Отключение коснется жителей улиц Николадзе, Чиаурели, Анджапаридзе, Котэ Махарадзе, Кучишвили, Меликишвили №17, 19, Костава №42,44, Гамбашидзе, Икалто ( с переулками), Икалто Гори (с переулками), Туския, шоссе Чабуа Амиреджиби N1 (2 корпус) и Варазис хеви.GWP приносит извинения своим потребителям за созданные неудобства.
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды почти на сутки

01:43 09.09.2022
© Pixabay / RonPorterВодопроводный кран на кухне
Водопроводный кран на кухне - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
© Pixabay / RonPorter
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В это время будут проходить работы по переключение водопровода на новую сеть на улице Николадзе
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Часть жителей центрального района Мтацминда в Тбилиси останется без подачи воды с 21:00 9 сентября по 14:00 10 сентября, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).
По информации компании, в это время будут проходить работы по переключение водопровода на новую сеть на улице Николадзе №24, в связи с чем необходимо будет освободить магистральную сеть от воды.
Отключение коснется жителей улиц Николадзе, Чиаурели, Анджапаридзе, Котэ Махарадзе, Кучишвили, Меликишвили №17, 19, Костава №42,44, Гамбашидзе, Икалто ( с переулками), Икалто Гори (с переулками), Туския, шоссе Чабуа Амиреджиби N1 (2 корпус) и Варазис хеви.
GWP приносит извинения своим потребителям за созданные неудобства.
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