https://sputnik-georgia.ru/20220909/zhiteli-tsentralnogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-pochti-na-sutki-270264956.html

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды почти на сутки

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды почти на сутки

В это время будут проходить работы по переключение водопровода на новую сеть на улице Николадзе 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T01:43+0400

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грузия

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Часть жителей центрального района Мтацминда в Тбилиси останется без подачи воды с 21:00 9 сентября по 14:00 10 сентября, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).По информации компании, в это время будут проходить работы по переключение водопровода на новую сеть на улице Николадзе №24, в связи с чем необходимо будет освободить магистральную сеть от воды.Отключение коснется жителей улиц Николадзе, Чиаурели, Анджапаридзе, Котэ Махарадзе, Кучишвили, Меликишвили №17, 19, Костава №42,44, Гамбашидзе, Икалто ( с переулками), Икалто Гори (с переулками), Туския, шоссе Чабуа Амиреджиби N1 (2 корпус) и Варазис хеви.GWP приносит извинения своим потребителям за созданные неудобства.

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