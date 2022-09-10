https://sputnik-georgia.ru/20220910/avtomobilnye-shtrafy-v-gruzii-chto-narushayut-chasche-vsego-270315508.html

Автомобильные штрафы в Грузии: что нарушают чаще всего

Автомобильные штрафы в Грузии: что нарушают чаще всего

Превышение скорости - самое распространенное нарушение на дорогах Грузии 10.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Грузии за шесть месяцев 2022 года за нарушение правил дорожного движения было выписано 1,9 миллиона штрафов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) - в зависимости от вида нарушения.Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.Превышение скоростиСамым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня было выписано 469 967 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари (порядка 18 долларов).Отсутствие техосмотраНа втором месте - передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.Всего в Грузии за полгода было зафиксировано 409 469 подобных фактов. Цена такого штрафа - 50 лари.Игнорирование правил парковкиНа третьем месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.Всего за два квартала 2022 года в Грузии было выписано 327 788 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари(около 3 долларов).Небрежное вождениеНа четвертом месте - несоблюдение дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.Всего таких нарушений было зафиксировано 236 006, и штраф за них составляет 20 лари (около 7 долларов).Отсуствие ремней безопасностиЗамыкают пятерку нарушений неиспользование ремней безопасности водителем и сидящим рядом с ним пассажиром. Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 87 778. Штраф составляет 40 лари.Видеоштрафы и баллыЗа неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.Всего за шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 36,2 миллиона лари.В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 188 099 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 17 водителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители