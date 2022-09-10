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https://sputnik-georgia.ru/20220910/chto-nelzya-delat-na-useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-narodnye-primety-270299926.html
Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи: народные приметы
Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи: народные приметы
День Усекновения главы Иоанна Предтечи православные ежегодно отмечают 11 сентября - христиане в этот день вспоминают насильственную смерть пророка... 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T12:01+0400
2022-09-10T13:48+0400
справки
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Иоанн - последний ветхозаветный пророк и самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Сам Спаситель говорил о Предтече, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи, а также о народных приметах праздника.Усекновение главы Иоанна ПредтечиЕвангелие повествует, что Ирод - правитель Галилеи, после Крещения Господня, заключил Предтечу в темницу. Ирод лишил крестителя свободы за то, что он обвинял правителя Галилеи в незаконном сожительстве с женой его родного брата - Иродиадой.Соломия - дочь Иродиады, в день рождения Ирода сплясала перед гостями и очень угодила имениннику. Благодарный правитель Галилеи поклялся девице дать все, что она пожелает, даже половину своего царства.По совету матери, Соломия попросила голову пророка. Ирод, опасаясь Божьего гнева и народа, любившего Предтечу, колебался, однако из-за неосторожно данной клятвы в присутствии гостей повелел отрубить голову Святому Иоанну и отдать ее Саломии.Девица, взяв поднос с головой Иоанна Предтечи, отнесла его матери, которая, исколов иглой язык святого, закопала его главу в нечистом месте. Благочестивая Иоанна - жена Иродова домоправителя Хузы, погребла голову Крестителя в глиняный сосуд на горе Елеонской, где ее и обрели в IV веке. А тело Иоанна Предтечи ученики погребли в ночь усекновения в Севастии.Сосуд с главой Иоанна Предтечи стал святыней. В настоящее время ее часть хранится на Святой горе Афон.Что нельзя делать в праздникНа Усекновение главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают однодневный пост. Следовательно, нельзя в этот день есть мясные и молочные продукты. По церковному уставу рыбу в праздник также нельзя есть.По народной традиции, на Усекновение главы Иоанна Предтечи накрывали столы и приглашали малоимущих, однако веселиться - петь и водить хороводы 11 сентября нельзя было.Пост – время для молитвы и покаяния, посему в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя венчается, праздновать свадьбу или другие торжества. Также нельзя участвовать в любых увеселительных мероприятиях и напиваться.В день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя резать ножом хлеб и пироги – их разламывали руками. Особенно нельзя было резать капусту, которая ассоциируется с головой.По народным приметам, взявший в руки нож в праздник, берет на себя и грех, убивших Иоанна Предтечу.Нельзя на Усекновение главы Иоанна Предтечи также использовать любые другие колющие и режущие предметы и делать тяжелую работу.Народные традиции и приметыПо приметам, тот, кто постится на Усекновение главы Иоанна Предтечи – избавится от многих грехов. Люди верили, что у постящегося в праздник исполнится любое желание, которое будет загадано.На Усекновение главы Иоанна Предтечи нельзя петь и танцевать. По народным приметам, тот, кто в этот день танцует, берет на себя грех, который когда-то взяла на себя Саломея.В праздник, по народным приметам, нельзя употреблять в пищу продукты, которые имеют круглую форму: капусту, лук, помидоры, арбузы, яблоки и другие. Плохая примета использовать продукты и напитки красного "кровавого" цвета.По народной традиции, в этот день со специальными молитвами собирали корнеплоды, в частности, свеклу и морковь – люди считали, что именно на Усекновение главы Иоанна Предтечи все корневые овощи созревают полностью.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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справки
справки

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи: народные приметы

12:01 10.09.2022 (обновлено: 13:48 10.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerЦерковь Святого Михаила Тверского
Церковь Святого Михаила Тверского - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
День Усекновения главы Иоанна Предтечи православные ежегодно отмечают 11 сентября - христиане в этот день вспоминают насильственную смерть пророка, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Спасителя в реке Иордан
Иоанн - последний ветхозаветный пророк и самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Сам Спаситель говорил о Предтече, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи, а также о народных приметах праздника.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Евангелие повествует, что Ирод - правитель Галилеи, после Крещения Господня, заключил Предтечу в темницу. Ирод лишил крестителя свободы за то, что он обвинял правителя Галилеи в незаконном сожительстве с женой его родного брата - Иродиадой.
Соломия - дочь Иродиады, в день рождения Ирода сплясала перед гостями и очень угодила имениннику. Благодарный правитель Галилеи поклялся девице дать все, что она пожелает, даже половину своего царства.
© photo: Sputnik / StringerКазбеги. Гергетская церковь
Казбеги. Гергетская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2022
Казбеги. Гергетская церковь
© photo: Sputnik / Stringer
По совету матери, Соломия попросила голову пророка. Ирод, опасаясь Божьего гнева и народа, любившего Предтечу, колебался, однако из-за неосторожно данной клятвы в присутствии гостей повелел отрубить голову Святому Иоанну и отдать ее Саломии.
Девица, взяв поднос с головой Иоанна Предтечи, отнесла его матери, которая, исколов иглой язык святого, закопала его главу в нечистом месте. Благочестивая Иоанна - жена Иродова домоправителя Хузы, погребла голову Крестителя в глиняный сосуд на горе Елеонской, где ее и обрели в IV веке. А тело Иоанна Предтечи ученики погребли в ночь усекновения в Севастии.
Сосуд с главой Иоанна Предтечи стал святыней. В настоящее время ее часть хранится на Святой горе Афон.

Что нельзя делать в праздник

На Усекновение главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают однодневный пост. Следовательно, нельзя в этот день есть мясные и молочные продукты. По церковному уставу рыбу в праздник также нельзя есть.
По народной традиции, на Усекновение главы Иоанна Предтечи накрывали столы и приглашали малоимущих, однако веселиться - петь и водить хороводы 11 сентября нельзя было.
Пост – время для молитвы и покаяния, посему в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя венчается, праздновать свадьбу или другие торжества. Также нельзя участвовать в любых увеселительных мероприятиях и напиваться.
© photo: Sputnik / StringerКазбеги. Гергетская церковь
Казбеги. Гергетская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2022
Казбеги. Гергетская церковь
© photo: Sputnik / Stringer
В день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя резать ножом хлеб и пироги – их разламывали руками. Особенно нельзя было резать капусту, которая ассоциируется с головой.
По народным приметам, взявший в руки нож в праздник, берет на себя и грех, убивших Иоанна Предтечу.
Нельзя на Усекновение главы Иоанна Предтечи также использовать любые другие колющие и режущие предметы и делать тяжелую работу.

Народные традиции и приметы

По приметам, тот, кто постится на Усекновение главы Иоанна Предтечи – избавится от многих грехов. Люди верили, что у постящегося в праздник исполнится любое желание, которое будет загадано.
На Усекновение главы Иоанна Предтечи нельзя петь и танцевать. По народным приметам, тот, кто в этот день танцует, берет на себя грех, который когда-то взяла на себя Саломея.
© photo: Sputnik / StringerСобор Кашвети
Собор Кашвети - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2022
Собор Кашвети
© photo: Sputnik / Stringer
В праздник, по народным приметам, нельзя употреблять в пищу продукты, которые имеют круглую форму: капусту, лук, помидоры, арбузы, яблоки и другие. Плохая примета использовать продукты и напитки красного "кровавого" цвета.
По народной традиции, в этот день со специальными молитвами собирали корнеплоды, в частности, свеклу и морковь – люди считали, что именно на Усекновение главы Иоанна Предтечи все корневые овощи созревают полностью.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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