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Экс-премьера Грузии обвинили в подрыве имиджа полиции
Экс-премьера Грузии обвинили в подрыве имиджа полиции
В правящей партии согласились с обвинениями бывших соратников в адрес Гахария 10.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Действующие власти Грузии не могут отрицать участия экс-премьера Георгия Гахария в формировании негативного имиджа полиции, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе журналистам.Движение "Сила народа", созданное покинувшими "Грузинскую мечту" депутатами, ранее заявило, что нынешний лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, будучи премьер-министром и министром внутренних дел, своими решениями наносил ущерб полиции и подрывал имидж правоохранительных органов. Они назвали спецоперации МВД Грузии того времени "преднамеренным преступлением" против полиции.При этом Мдинарадзе повторил обвинение "Силы народа" о том, что Гахария может быть связан с главной оппозиционной силой "Единое национальное движения".Общественное движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили . Те летом ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, георгий гахария, созар субари, грузинская мечта, тбилиси, мамука мдинарадзе
грузия, новости, политика, георгий гахария, созар субари, грузинская мечта, тбилиси, мамука мдинарадзе

Экс-премьера Грузии обвинили в подрыве имиджа полиции

21:32 10.09.2022
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГеоргий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Георгий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В правящей партии согласились с обвинениями бывших соратников в адрес Гахария
ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Действующие власти Грузии не могут отрицать участия экс-премьера Георгия Гахария в формировании негативного имиджа полиции, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе журналистам.
Движение "Сила народа", созданное покинувшими "Грузинскую мечту" депутатами, ранее заявило, что нынешний лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, будучи премьер-министром и министром внутренних дел, своими решениями наносил ущерб полиции и подрывал имидж правоохранительных органов. Они назвали спецоперации МВД Грузии того времени "преднамеренным преступлением" против полиции.

"Я не могу не согласиться со сказанным в адрес Георгия Гахария. Там написано много правды, о которой нам трудно говорить, и мы не говорили об этом публично. Слава Богу, сейчас в команде нет такой ситуации и человека, говоря о котором нам надо сдерживаться и дозировано подавать информацию", - сказал Мдинарадзе.

При этом Мдинарадзе повторил обвинение "Силы народа" о том, что Гахария может быть связан с главной оппозиционной силой "Единое национальное движения".
Общественное движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили . Те летом ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
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