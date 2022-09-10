https://sputnik-georgia.ru/20220910/eks-premera-gruzii-obvinili-v-podryve-imidzha-politsii-270316054.html

Экс-премьера Грузии обвинили в подрыве имиджа полиции

Экс-премьера Грузии обвинили в подрыве имиджа полиции

В правящей партии согласились с обвинениями бывших соратников в адрес Гахария 10.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Действующие власти Грузии не могут отрицать участия экс-премьера Георгия Гахария в формировании негативного имиджа полиции, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе журналистам.Движение "Сила народа", созданное покинувшими "Грузинскую мечту" депутатами, ранее заявило, что нынешний лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, будучи премьер-министром и министром внутренних дел, своими решениями наносил ущерб полиции и подрывал имидж правоохранительных органов. Они назвали спецоперации МВД Грузии того времени "преднамеренным преступлением" против полиции.При этом Мдинарадзе повторил обвинение "Силы народа" о том, что Гахария может быть связан с главной оппозиционной силой "Единое национальное движения".Общественное движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили . Те летом ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, георгий гахария, созар субари, грузинская мечта, тбилиси, мамука мдинарадзе