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Красота природы Грузии: путешествие к Абуделаурским озерам - фото

Красота природы Грузии: путешествие к Абуделаурским озерам - фото

Абуделаурские озёра по праву считаются одними из самых красивых высокогорных озёр Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как до них добраться и что вы... 10.09.2022, Sputnik Грузия

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Три озера - Белое, Голубое и Зелёное - располагаются в горах Хевсуретии на высоте 2600 - 2800 метров над уровнем моря. Добраться до них можно двумя путями: более лёгкий маршрут из села Рошка и более сложный, но в то же время более живописный, - из села Джута.

хевсурети

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