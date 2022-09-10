Красота природы Грузии: путешествие к Абуделаурским озерам - фото
Чтобы добраться до села Джута, нужно свернуть с Военно-Грузинской дороги и проехать через село Сно
Чтобы добраться до села Джута, нужно свернуть с Военно-Грузинской дороги и проехать через село Сно
Село Сно - это родное село Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго
Село Сно - это родное село Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго
Кстати, высоко в горах по дороге к Абуделаурским озерам, встречаются православные храмы. На фото - церковь в селе Джута
Кстати, высоко в горах по дороге к Абуделаурским озерам, встречаются православные храмы. На фото - церковь в селе Джута
Маршрутки в Джуту не ходят, поэтому нужно либо арендовать машину, либо брать такси. Кто-то добирается на попутках - Джута привлекает множество туристов, приезжающих туда на несколько дней, чтобы отдохнуть. В селе есть несколько гестхаусов, кафе и паркинг. Это для тех, кому вдали от цивилизации нужен комфорт
Маршрутки в Джуту не ходят, поэтому нужно либо арендовать машину, либо брать такси. Кто-то добирается на попутках - Джута привлекает множество туристов, приезжающих туда на несколько дней, чтобы отдохнуть. В селе есть несколько гестхаусов, кафе и паркинг. Это для тех, кому вдали от цивилизации нужен комфорт
Можно приехать со своими палатками и разбить лагерь недалеко от села. Но нужно помнить про то, что ночи в горах холодные, поэтому стоит подумать о тёплых вещах и спальниках
Можно приехать со своими палатками и разбить лагерь недалеко от села. Но нужно помнить про то, что ночи в горах холодные, поэтому стоит подумать о тёплых вещах и спальниках
В самой Джуте развлечений практически нет, зато оттуда стартует одна из самых живописных троп к Абуделаурским озёрам. Тропа располагается в долине Сно
В самой Джуте развлечений практически нет, зато оттуда стартует одна из самых живописных троп к Абуделаурским озёрам. Тропа располагается в долине Сно
По пути можно встретить небольшие горные реки и маленькие водопады, ледяная вода которых прекрасно бодрит в жаркую погоду
По пути можно встретить небольшие горные реки и маленькие водопады, ледяная вода которых прекрасно бодрит в жаркую погоду
И хотя до определённого момента маркировок по дороге нет, сбиться с пути практически нельзя, - нужно просто идти по дорожке по направлению к горе Чаухи - она очень сильно выделяется на фоне других гор своими зубчатыми вершинами
И хотя до определённого момента маркировок по дороге нет, сбиться с пути практически нельзя, - нужно просто идти по дорожке по направлению к горе Чаухи - она очень сильно выделяется на фоне других гор своими зубчатыми вершинами
Желательно иметь треккинговую обувь, так как тропа бывает то каменистая, то травяная, а по траве обычная обувь скользит. Если идти с тяжелыми рюкзаками, то лучше обзавестись и треккинговыми палками, чтобы не сильно устать, когда доберётесь до озёр
Желательно иметь треккинговую обувь, так как тропа бывает то каменистая, то травяная, а по траве обычная обувь скользит. Если идти с тяжелыми рюкзаками, то лучше обзавестись и треккинговыми палками, чтобы не сильно устать, когда доберётесь до озёр
В долине Сно располагается несколько кемпингов
В долине Сно располагается несколько кемпингов
Можно разбить свой палаточный лагерь, заплатив лишь за место в кемпинге, а можно снять апартаменты. Цены не из дешёвых, но вид на долину и горный массив Чаухи того стоят
Можно разбить свой палаточный лагерь, заплатив лишь за место в кемпинге, а можно снять апартаменты. Цены не из дешёвых, но вид на долину и горный массив Чаухи того стоят
Впрочем, можно расположиться и вне кемпинга. По пути множество пригодных для этого площадок. Даже с умывальниками, которые неожиданно можно встретить вдоль тропы к озёрам
Впрочем, можно расположиться и вне кемпинга. По пути множество пригодных для этого площадок. Даже с умывальниками, которые неожиданно можно встретить вдоль тропы к озёрам
Лучшее время для путешествия на озера - лето. Но помните, что погода в горах изменчива, даже летом часто идут ливни. Если решите ночевать у озёр, то старайтесь найти безопасное место, где лагерю ничего не будет угрожать
Лучшее время для путешествия на озера - лето. Но помните, что погода в горах изменчива, даже летом часто идут ливни. Если решите ночевать у озёр, то старайтесь найти безопасное место, где лагерю ничего не будет угрожать
По пути к озерам сине-бело-синяя маркировка появляется лишь спустя несколько километров. Начинается набор высоты к перевалу Чаухи (от Джуты примерно 8 км). Самая высокая точка перевала - 3300 метров над уровнем моря. Путь несложный, но утомительный
По пути к озерам сине-бело-синяя маркировка появляется лишь спустя несколько километров. Начинается набор высоты к перевалу Чаухи (от Джуты примерно 8 км). Самая высокая точка перевала - 3300 метров над уровнем моря. Путь несложный, но утомительный
После перевала уже видны озёра. Начинается резкий спуск, который петляет зигзагом почти прямиком к Голубому озеру. Нужно быть осторожным и идти медленно, потому что мелкие камни едут под ногами
После перевала уже видны озёра. Начинается резкий спуск, который петляет зигзагом почти прямиком к Голубому озеру. Нужно быть осторожным и идти медленно, потому что мелкие камни едут под ногами
Голубое озеро настолько яркое, что кажется, будто кто-то добавил краску в воду. Озеро окружено обломками вулканических пород
Голубое озеро настолько яркое, что кажется, будто кто-то добавил краску в воду. Озеро окружено обломками вулканических пород
Такой цвет у воды в озере из-за содержащихся в нём минералов. Озеро расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря
Такой цвет у воды в озере из-за содержащихся в нём минералов. Озеро расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря
Зеленое озеро находится неподалеку от Голубого. Из-за окружающих его лугов оно действительно кажется зеленым
Зеленое озеро находится неподалеку от Голубого. Из-за окружающих его лугов оно действительно кажется зеленым
Большинство туристов проходят мимо озера, но если вы собрались восходить на перевал Чаухи, то на берегу озера можно сделать лагерь
Большинство туристов проходят мимо озера, но если вы собрались восходить на перевал Чаухи, то на берегу озера можно сделать лагерь
От Голубого озера к Белому надо подниматься около часа. Это озеро расположено на высоте 2815 метров над уровнем моря. Это выше, чем Табацкури, Паравани, аджарское Зеленое озеро и Тобаварчхили. И на 30 метров выше, чем Озеро Чёрных Скал
От Голубого озера к Белому надо подниматься около часа. Это озеро расположено на высоте 2815 метров над уровнем моря. Это выше, чем Табацкури, Паравани, аджарское Зеленое озеро и Тобаварчхили. И на 30 метров выше, чем Озеро Чёрных Скал