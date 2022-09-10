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Красота природы Грузии: путешествие к Абуделаурским озерам - фото
Красота природы Грузии: путешествие к Абуделаурским озерам - фото
Абуделаурские озёра по праву считаются одними из самых красивых высокогорных озёр Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как до них добраться и что вы... 10.09.2022, Sputnik Грузия
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Три озера - Белое, Голубое и Зелёное - располагаются в горах Хевсуретии на высоте 2600 - 2800 метров над уровнем моря. Добраться до них можно двумя путями: более лёгкий маршрут из села Рошка и более сложный, но в то же время более живописный, - из села Джута.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, природа, горы, хевсурети, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, природа, горы, хевсурети, фото

Красота природы Грузии: путешествие к Абуделаурским озерам - фото

17:24 10.09.2022 (обновлено: 17:30 10.09.2022)
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Абуделаурские озёра по праву считаются одними из самых красивых высокогорных озёр Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как до них добраться и что вы встретите по дороге
Три озера - Белое, Голубое и Зелёное - располагаются в горах Хевсуретии на высоте 2600 - 2800 метров над уровнем моря. Добраться до них можно двумя путями: более лёгкий маршрут из села Рошка и более сложный, но в то же время более живописный, - из села Джута.
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы добраться до села Джута, нужно свернуть с Военно-Грузинской дороги и проехать через село Сно

Чтобы добраться до села Джута, нужно свернуть с Военно-Грузинской дороги и проехать через село Сно - Sputnik Грузия
1/20
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы добраться до села Джута, нужно свернуть с Военно-Грузинской дороги и проехать через село Сно

© photo: Sputnik / Stringer

Село Сно - это родное село Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго

Село Сно - это родное село Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго - Sputnik Грузия
2/20
© photo: Sputnik / Stringer

Село Сно - это родное село Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, высоко в горах по дороге к Абуделаурским озерам, встречаются православные храмы. На фото - церковь в селе Джута

Кстати, высоко в горах по дороге к Абуделаурским озерам, встречаются православные храмы. На фото - церковь в селе Джута - Sputnik Грузия
3/20
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, высоко в горах по дороге к Абуделаурским озерам, встречаются православные храмы. На фото - церковь в селе Джута

© photo: Sputnik / Stringer

Маршрутки в Джуту не ходят, поэтому нужно либо арендовать машину, либо брать такси. Кто-то добирается на попутках - Джута привлекает множество туристов, приезжающих туда на несколько дней, чтобы отдохнуть. В селе есть несколько гестхаусов, кафе и паркинг. Это для тех, кому вдали от цивилизации нужен комфорт

Маршрутки в Джуту не ходят, поэтому нужно либо арендовать машину, либо брать такси. Кто-то добирается на попутках - Джута привлекает множество туристов, приезжающих туда на несколько дней, чтобы отдохнуть. В селе есть несколько гестхаусов, кафе и паркинг. Это для тех, кому вдали от цивилизации нужен комфорт - Sputnik Грузия
4/20
© photo: Sputnik / Stringer

Маршрутки в Джуту не ходят, поэтому нужно либо арендовать машину, либо брать такси. Кто-то добирается на попутках - Джута привлекает множество туристов, приезжающих туда на несколько дней, чтобы отдохнуть. В селе есть несколько гестхаусов, кафе и паркинг. Это для тех, кому вдали от цивилизации нужен комфорт

© photo: Sputnik / Stringer

Можно приехать со своими палатками и разбить лагерь недалеко от села. Но нужно помнить про то, что ночи в горах холодные, поэтому стоит подумать о тёплых вещах и спальниках

Можно приехать со своими палатками и разбить лагерь недалеко от села. Но нужно помнить про то, что ночи в горах холодные, поэтому стоит подумать о тёплых вещах и спальниках - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Stringer

Можно приехать со своими палатками и разбить лагерь недалеко от села. Но нужно помнить про то, что ночи в горах холодные, поэтому стоит подумать о тёплых вещах и спальниках

© photo: Sputnik / Stringer

В самой Джуте развлечений практически нет, зато оттуда стартует одна из самых живописных троп к Абуделаурским озёрам. Тропа располагается в долине Сно

В самой Джуте развлечений практически нет, зато оттуда стартует одна из самых живописных троп к Абуделаурским озёрам. Тропа располагается в долине Сно - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Stringer

В самой Джуте развлечений практически нет, зато оттуда стартует одна из самых живописных троп к Абуделаурским озёрам. Тропа располагается в долине Сно

© photo: Sputnik / Stringer

По пути можно встретить небольшие горные реки и маленькие водопады, ледяная вода которых прекрасно бодрит в жаркую погоду

По пути можно встретить небольшие горные реки и маленькие водопады, ледяная вода которых прекрасно бодрит в жаркую погоду - Sputnik Грузия
7/20
© photo: Sputnik / Stringer

По пути можно встретить небольшие горные реки и маленькие водопады, ледяная вода которых прекрасно бодрит в жаркую погоду

© photo: Sputnik / Stringer

И хотя до определённого момента маркировок по дороге нет, сбиться с пути практически нельзя, - нужно просто идти по дорожке по направлению к горе Чаухи - она очень сильно выделяется на фоне других гор своими зубчатыми вершинами

И хотя до определённого момента маркировок по дороге нет, сбиться с пути практически нельзя, - нужно просто идти по дорожке по направлению к горе Чаухи - она очень сильно выделяется на фоне других гор своими зубчатыми вершинами - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Stringer

И хотя до определённого момента маркировок по дороге нет, сбиться с пути практически нельзя, - нужно просто идти по дорожке по направлению к горе Чаухи - она очень сильно выделяется на фоне других гор своими зубчатыми вершинами

© photo: Sputnik / Stringer

Желательно иметь треккинговую обувь, так как тропа бывает то каменистая, то травяная, а по траве обычная обувь скользит. Если идти с тяжелыми рюкзаками, то лучше обзавестись и треккинговыми палками, чтобы не сильно устать, когда доберётесь до озёр

Желательно иметь треккинговую обувь, так как тропа бывает то каменистая, то травяная, а по траве обычная обувь скользит. Если идти с тяжелыми рюкзаками, то лучше обзавестись и треккинговыми палками, чтобы не сильно устать, когда доберётесь до озёр - Sputnik Грузия
9/20
© photo: Sputnik / Stringer

Желательно иметь треккинговую обувь, так как тропа бывает то каменистая, то травяная, а по траве обычная обувь скользит. Если идти с тяжелыми рюкзаками, то лучше обзавестись и треккинговыми палками, чтобы не сильно устать, когда доберётесь до озёр

© photo: Sputnik / Stringer

В долине Сно располагается несколько кемпингов

В долине Сно располагается несколько кемпингов - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Stringer

В долине Сно располагается несколько кемпингов

© photo: Sputnik / Stringer

Можно разбить свой палаточный лагерь, заплатив лишь за место в кемпинге, а можно снять апартаменты. Цены не из дешёвых, но вид на долину и горный массив Чаухи того стоят

Можно разбить свой палаточный лагерь, заплатив лишь за место в кемпинге, а можно снять апартаменты. Цены не из дешёвых, но вид на долину и горный массив Чаухи того стоят - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Stringer

Можно разбить свой палаточный лагерь, заплатив лишь за место в кемпинге, а можно снять апартаменты. Цены не из дешёвых, но вид на долину и горный массив Чаухи того стоят

© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, можно расположиться и вне кемпинга. По пути множество пригодных для этого площадок. Даже с умывальниками, которые неожиданно можно встретить вдоль тропы к озёрам

Впрочем, можно расположиться и вне кемпинга. По пути множество пригодных для этого площадок. Даже с умывальниками, которые неожиданно можно встретить вдоль тропы к озёрам - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, можно расположиться и вне кемпинга. По пути множество пригодных для этого площадок. Даже с умывальниками, которые неожиданно можно встретить вдоль тропы к озёрам

© photo: Sputnik / Stringer

Лучшее время для путешествия на озера - лето. Но помните, что погода в горах изменчива, даже летом часто идут ливни. Если решите ночевать у озёр, то старайтесь найти безопасное место, где лагерю ничего не будет угрожать

Лучшее время для путешествия на озера - лето. Но помните, что погода в горах изменчива, даже летом часто идут ливни. Если решите ночевать у озёр, то старайтесь найти безопасное место, где лагерю ничего не будет угрожать - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Stringer

Лучшее время для путешествия на озера - лето. Но помните, что погода в горах изменчива, даже летом часто идут ливни. Если решите ночевать у озёр, то старайтесь найти безопасное место, где лагерю ничего не будет угрожать

© photo: Sputnik / Stringer

По пути к озерам сине-бело-синяя маркировка появляется лишь спустя несколько километров. Начинается набор высоты к перевалу Чаухи (от Джуты примерно 8 км). Самая высокая точка перевала - 3300 метров над уровнем моря. Путь несложный, но утомительный

По пути к озерам сине-бело-синяя маркировка появляется лишь спустя несколько километров. Начинается набор высоты к перевалу Чаухи (от Джуты примерно 8 км). Самая высокая точка перевала - 3300 метров над уровнем моря. Путь несложный, но утомительный - Sputnik Грузия
14/20
© photo: Sputnik / Stringer

По пути к озерам сине-бело-синяя маркировка появляется лишь спустя несколько километров. Начинается набор высоты к перевалу Чаухи (от Джуты примерно 8 км). Самая высокая точка перевала - 3300 метров над уровнем моря. Путь несложный, но утомительный

© photo: Sputnik / Stringer

После перевала уже видны озёра. Начинается резкий спуск, который петляет зигзагом почти прямиком к Голубому озеру. Нужно быть осторожным и идти медленно, потому что мелкие камни едут под ногами

После перевала уже видны озёра. Начинается резкий спуск, который петляет зигзагом почти прямиком к Голубому озеру. Нужно быть осторожным и идти медленно, потому что мелкие камни едут под ногами - Sputnik Грузия
15/20
© photo: Sputnik / Stringer

После перевала уже видны озёра. Начинается резкий спуск, который петляет зигзагом почти прямиком к Голубому озеру. Нужно быть осторожным и идти медленно, потому что мелкие камни едут под ногами

© photo: Sputnik / Stringer

Голубое озеро настолько яркое, что кажется, будто кто-то добавил краску в воду. Озеро окружено обломками вулканических пород

Голубое озеро настолько яркое, что кажется, будто кто-то добавил краску в воду. Озеро окружено обломками вулканических пород - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Stringer

Голубое озеро настолько яркое, что кажется, будто кто-то добавил краску в воду. Озеро окружено обломками вулканических пород

© photo: Sputnik / Stringer

Такой цвет у воды в озере из-за содержащихся в нём минералов. Озеро расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря

Такой цвет у воды в озере из-за содержащихся в нём минералов. Озеро расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря - Sputnik Грузия
17/20
© photo: Sputnik / Stringer

Такой цвет у воды в озере из-за содержащихся в нём минералов. Озеро расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря

© photo: Sputnik / Stringer

Зеленое озеро находится неподалеку от Голубого. Из-за окружающих его лугов оно действительно кажется зеленым

Зеленое озеро находится неподалеку от Голубого. Из-за окружающих его лугов оно действительно кажется зеленым - Sputnik Грузия
18/20
© photo: Sputnik / Stringer

Зеленое озеро находится неподалеку от Голубого. Из-за окружающих его лугов оно действительно кажется зеленым

© photo: Sputnik / Stringer

Большинство туристов проходят мимо озера, но если вы собрались восходить на перевал Чаухи, то на берегу озера можно сделать лагерь

Большинство туристов проходят мимо озера, но если вы собрались восходить на перевал Чаухи, то на берегу озера можно сделать лагерь - Sputnik Грузия
19/20
© photo: Sputnik / Stringer

Большинство туристов проходят мимо озера, но если вы собрались восходить на перевал Чаухи, то на берегу озера можно сделать лагерь

© photo: Sputnik / Stringer

От Голубого озера к Белому надо подниматься около часа. Это озеро расположено на высоте 2815 метров над уровнем моря. Это выше, чем Табацкури, Паравани, аджарское Зеленое озеро и Тобаварчхили. И на 30 метров выше, чем Озеро Чёрных Скал

От Голубого озера к Белому надо подниматься около часа. Это озеро расположено на высоте 2815 метров над уровнем моря. Это выше, чем Табацкури, Паравани, аджарское Зеленое озеро и Тобаварчхили. И на 30 метров выше, чем Озеро Чёрных Скал - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Stringer

От Голубого озера к Белому надо подниматься около часа. Это озеро расположено на высоте 2815 метров над уровнем моря. Это выше, чем Табацкури, Паравани, аджарское Зеленое озеро и Тобаварчхили. И на 30 метров выше, чем Озеро Чёрных Скал

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