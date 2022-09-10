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Криминал в центре Тбилиси - подозреваются несовершеннолетние
Криминал в центре Тбилиси - подозреваются несовершеннолетние
По предварительным данным, двое несовершеннолетних, угрожая оружием, забрали из магазинов деньги, напитки и сигареты 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T14:14+0400
2022-09-10T14:14+0400
2022-09-10T15:46+0400
происшествия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Неизвестные совершили разбойное нападение сразу на два магазина на проспекте царицы Тамары в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, двое, предположительно, несовершеннолетних, угрожая оружием, забрали из магазинов деньги, напитки и сигареты.Оба подозреваемых задержаны. Идентифицировать удалось их по записям с видеокамер.Следствие по делу о воровстве и разбое продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, тбилиси
происшествия, грузия, тбилиси
Криминал в центре Тбилиси - подозреваются несовершеннолетние
14:14 10.09.2022 (обновлено: 15:46 10.09.2022)
По предварительным данным, двое несовершеннолетних, угрожая оружием, забрали из магазинов деньги, напитки и сигареты
ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Неизвестные совершили разбойное нападение сразу на два магазина на проспекте царицы Тамары в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, двое, предположительно, несовершеннолетних, угрожая оружием, забрали из магазинов деньги, напитки и сигареты.
Оба подозреваемых задержаны. Идентифицировать удалось их по записям с видеокамер.
Следствие по делу о воровстве и разбое продолжается.