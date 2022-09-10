https://sputnik-georgia.ru/20220910/kriminal-v-tsentre-tbilisi---podozrevayutsya-nesovershennoletnie-270304628.html

Криминал в центре Тбилиси - подозреваются несовершеннолетние

Криминал в центре Тбилиси - подозреваются несовершеннолетние

По предварительным данным, двое несовершеннолетних, угрожая оружием, забрали из магазинов деньги, напитки и сигареты 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T14:14+0400

2022-09-10T14:14+0400

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происшествия

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Неизвестные совершили разбойное нападение сразу на два магазина на проспекте царицы Тамары в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, двое, предположительно, несовершеннолетних, угрожая оружием, забрали из магазинов деньги, напитки и сигареты.Оба подозреваемых задержаны. Идентифицировать удалось их по записям с видеокамер.Следствие по делу о воровстве и разбое продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, тбилиси