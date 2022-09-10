https://sputnik-georgia.ru/20220910/krupnaya-avstriyskaya-kompaniya-rassmatrivaet-vozmozhnost-investitsiy-v-gruziyu-270304969.html
Крупная австрийская компания рассматривает возможность инвестиций в Грузию
Крупная австрийская компания рассматривает возможность инвестиций в Грузию
Грузия является надежным и стабильным деловым партнером, заверил премьер потенциального инвестора 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T14:55+0400
2022-09-10T14:55+0400
2022-09-10T15:20+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Перспективы инвестиций в Грузию обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и исполнительного директора крупной австрийской транспортно-логистической компании Gebrüder Weiss Вольфрама Ценгер-Вайса.На встрече был подчеркнут потенциал Грузии в направлении логистики и транспорта и растущий интерес иностранных инвесторов к этой сфере.Было отмечено, что одним из основных факторов принятия решений для бизнеса является предсказуемость среды, и в этом плане Грузия является надежным и стабильным деловым партнером.Gebrüder Weiss — крупная австрийская транспортно-логистическая компания с инвестициями в 35 странах мира. В 2021 году годовой объем продаж компании составил 2,5 миллиарда евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Крупная австрийская компания рассматривает возможность инвестиций в Грузию
14:55 10.09.2022 (обновлено: 15:20 10.09.2022)
Грузия является надежным и стабильным деловым партнером, заверил премьер потенциального инвестора
ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Перспективы инвестиций в Грузию обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и исполнительного директора крупной австрийской транспортно-логистической компании Gebrüder Weiss Вольфрама Ценгер-Вайса.
На встрече был подчеркнут потенциал Грузии в направлении логистики и транспорта и растущий интерес иностранных инвесторов к этой сфере.
Было отмечено, что одним из основных факторов принятия решений для бизнеса является предсказуемость среды, и в этом плане Грузия является надежным и стабильным деловым партнером.
Gebrüder Weiss — крупная австрийская транспортно-логистическая компания с инвестициями в 35 странах мира. В 2021 году годовой объем продаж компании составил 2,5 миллиарда евро.