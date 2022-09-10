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Разыскиваемый в Грузии попался на попытке сбежать в Турцию
Разыскиваемый в Грузии попался на попытке сбежать в Турцию
Всего полиция задержала четырех человек, которые пытались совершить преступление 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T16:16+0400
2022-09-10T16:16+0400
2022-09-10T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Сотрудники погранполиции Грузии задержали на грузино-турецкой границе четырех человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства, среди задержанных двое граждан Турции, гражданин Азербайджана и гражданин Грузии, разыскиваемый грузинской полицией за совершение тяжкого преступления.В сообщении отмечается, что задержанные пытались тайно попасть в Турцию.Теперь всем им грозит лишение свободы на срок до 5 лет за попытку незаконного пересечения государственной границы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, турция, азербайджан
происшествия, грузия, новости, турция, азербайджан
Разыскиваемый в Грузии попался на попытке сбежать в Турцию
16:16 10.09.2022 (обновлено: 17:15 10.09.2022)
Всего полиция задержала четырех человек, которые пытались совершить преступление
ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Сотрудники погранполиции Грузии задержали на грузино-турецкой границе четырех человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, среди задержанных двое граждан Турции, гражданин Азербайджана и гражданин Грузии, разыскиваемый грузинской полицией за совершение тяжкого преступления.
В сообщении отмечается, что задержанные пытались тайно попасть в Турцию.
Теперь всем им грозит лишение свободы на срок до 5 лет за попытку незаконного пересечения государственной границы.