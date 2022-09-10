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Строительство новой дороги Тбилиси-Сагареджо идет полным ходом
Строительство новой дороги Тбилиси-Сагареджо идет полным ходом
Проект предусматривает строительство 7,6 километра автомобильной дороги и 17 мостовых переходов 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T10:32+0400
2022-09-10T10:32+0400
2022-09-10T10:32+0400
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сагареджо
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Сагареджо, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), продолжается, сообщает Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Проект предусматривает строительство 7,6 километра автомобильной дороги и 17 мостовых переходов. На данном этапе ведутся работы по устройству железобетонных труб и фундаментных балок моста, изменению грунта и русла реки Твалтхеви. Стоимость строительных работ составляет до 150 миллионов лари.Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка. Будет построена четырехполосная цементобетонная высокоскоростная дорога, оборудованная системой наружного освещения. На данном этапе ведутся строительные работы на всех трех участках, говорится в сообщении.Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.
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грузия, новости, экономика, сагареджо, тбилиси, кахети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, сагареджо, тбилиси, кахети, департамент автомобильных дорог
Строительство новой дороги Тбилиси-Сагареджо идет полным ходом
Проект предусматривает строительство 7,6 километра автомобильной дороги и 17 мостовых переходов
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Сагареджо, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), продолжается, сообщает Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Проект предусматривает строительство 7,6 километра автомобильной дороги и 17 мостовых переходов. На данном этапе ведутся работы по устройству железобетонных труб и фундаментных балок моста, изменению грунта и русла реки Твалтхеви. Стоимость строительных работ составляет до 150 миллионов лари.
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка. Будет построена четырехполосная цементобетонная высокоскоростная дорога, оборудованная системой наружного освещения. На данном этапе ведутся строительные работы на всех трех участках, говорится в сообщении
.
Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.
На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.