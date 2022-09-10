https://sputnik-georgia.ru/20220910/trassa-na-zapade-gruzii-zakryta-na-mesyats----organizovana-obezdnaya-doroga-270299055.html

Трасса на западе Грузии закрыта на месяц - организована объездная дорога

Трасса на западе Грузии закрыта на месяц - организована объездная дорога

В указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T11:31+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. На отдельном участке дороги внутригосударственного значения Нахширгеле-Кутаиси-Самтредия организована объездная дорога с 10 сентября по 10 октября, об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет действует на 13+530 – 14+900 километре указанной дороги, где проводятся ремонтные работы.В указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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