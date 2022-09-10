https://sputnik-georgia.ru/20220910/trassa-na-zapade-gruzii-zakryta-na-mesyats----organizovana-obezdnaya-doroga-270299055.html
Трасса на западе Грузии закрыта на месяц - организована объездная дорога
Трасса на западе Грузии закрыта на месяц - организована объездная дорога
В указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T11:31+0400
2022-09-10T11:31+0400
2022-09-10T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. На отдельном участке дороги внутригосударственного значения Нахширгеле-Кутаиси-Самтредия организована объездная дорога с 10 сентября по 10 октября, об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет действует на 13+530 – 14+900 километре указанной дороги, где проводятся ремонтные работы.В указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Трасса на западе Грузии закрыта на месяц - организована объездная дорога
11:31 10.09.2022 (обновлено: 12:55 10.09.2022)
В указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. На отдельном участке дороги внутригосударственного значения Нахширгеле-Кутаиси-Самтредия организована объездная дорога с 10 сентября по 10 октября, об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, запрет действует на 13+530 – 14+900 километре указанной дороги, где проводятся ремонтные работы.
В указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми.