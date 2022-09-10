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В Грузии отметили день энергетиков
В Грузии отметили день энергетиков
Традиционно в этот день наградили отличившихся и ветеранов-энергетиков 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T18:02+0400
2022-09-10T18:02+0400
2022-09-10T18:02+0400
экономика
грузия
новости
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Производство электроэнергии и энергетический сектор играют важную роль в развитии экономики Грузии, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на мероприятии, посвященном дню энергетиков.День энергетиков отмечается в Грузии уже двадцать лет, ежегодно 10 сентября.Он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил за вклад в развитие экономики страны как в целом, так и в сфере энергетики."Успешное развитие энергетики не менее важно и в 21 веке. Сегодня речь идет о новой эпохе, цифровой трансформации, инновациях и технологиях, и в связи с этим, безусловно, вновь и вновь остается актуальным развитие конкурентоспособного производства электроэнергии и отрасли в целом", - сказал Давиташвили.Глава Минэкономики отметил успешность осуществления в Грузии различных энергетических проектов.Традиционно одной из основных частей мероприятия стало награждение отличившихся и ветеранов-энергетиков – им были вручены почетные грамоты.
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, тбилиси
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, тбилиси
В Грузии отметили день энергетиков
Традиционно в этот день наградили отличившихся и ветеранов-энергетиков
ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Производство электроэнергии и энергетический сектор играют важную роль в развитии экономики Грузии, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на мероприятии, посвященном дню энергетиков.
День энергетиков отмечается в Грузии уже двадцать лет, ежегодно 10 сентября.
"В случае, когда мы говорим об амбициозных планах, достижениях, результатах и задачах экономики Грузии, - все это напрямую связано с успешным энергетическим сектором", - сказал Давиташвили.
Он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил за вклад в развитие экономики страны как в целом, так и в сфере энергетики.
"Успешное развитие энергетики не менее важно и в 21 веке. Сегодня речь идет о новой эпохе, цифровой трансформации, инновациях и технологиях, и в связи с этим, безусловно, вновь и вновь остается актуальным развитие конкурентоспособного производства электроэнергии и отрасли в целом", - сказал Давиташвили.
Глава Минэкономики отметил успешность осуществления в Грузии различных энергетических проектов.
Традиционно одной из основных частей мероприятия стало награждение отличившихся и ветеранов-энергетиков – им были вручены почетные грамоты.