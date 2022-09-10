https://sputnik-georgia.ru/20220910/v-gruzii-otmetili-den-energetikov-270311664.html

В Грузии отметили день энергетиков

В Грузии отметили день энергетиков

Традиционно в этот день наградили отличившихся и ветеранов-энергетиков 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T18:02+0400

2022-09-10T18:02+0400

2022-09-10T18:02+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. Производство электроэнергии и энергетический сектор играют важную роль в развитии экономики Грузии, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на мероприятии, посвященном дню энергетиков.День энергетиков отмечается в Грузии уже двадцать лет, ежегодно 10 сентября.Он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил за вклад в развитие экономики страны как в целом, так и в сфере энергетики."Успешное развитие энергетики не менее важно и в 21 веке. Сегодня речь идет о новой эпохе, цифровой трансформации, инновациях и технологиях, и в связи с этим, безусловно, вновь и вновь остается актуальным развитие конкурентоспособного производства электроэнергии и отрасли в целом", - сказал Давиташвили.Глава Минэкономики отметил успешность осуществления в Грузии различных энергетических проектов.Традиционно одной из основных частей мероприятия стало награждение отличившихся и ветеранов-энергетиков – им были вручены почетные грамоты.

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