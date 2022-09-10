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В Грузии усложняют экзамен на получение водительских прав

В Грузии усложняют экзамен на получение водительских прав

Желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T19:22+0400

2022-09-10T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен - Sputnik. В Грузии с 1 января 2023 года сдающим практический экзамен на получение прав придется отвечать на ряд дополнительных вопросов, соответствующий приказ министра внутренних дел обнародован на сайте законодательного вестника Грузии.Согласно нововведению, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по экплуатации автомобиля. В частности, вопросы будут касаться проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее.Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности.При этом эти требования касаются как желающих получить права на вождение легковым автомобилем, так и для прав на перевозку пассажиров и управление грузовыми автомобилями.Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители