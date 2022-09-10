https://sputnik-georgia.ru/20220910/voyko-pochemu-ssha-ne-mogut-priznat-rossiyu-sponsorom-terrorizma-270312495.html

Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?

Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?

Ситуация в Великобритании становится все более трудной и Лиз Трасс, новый премьер-министр страны, вряд ли сможет решить их, рассказала в интервью "Sputnik на... 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T17:38+0400

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Население Великобритании уже требует у правительства отказаться от антироссийских санкций и поставок оружия Украине, сказала политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Изменится ли политика британского правительства? Как будут складываться российско-британские отношения? Почему Запад не может признать Россию спонсором терроризма? Обо всем этом смотрите в видео.

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2022

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