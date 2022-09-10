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Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?
Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?
Ситуация в Великобритании становится все более трудной и Лиз Трасс, новый премьер-министр страны, вряд ли сможет решить их, рассказала в интервью "Sputnik на... 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T17:38+0400
2022-09-10T17:38+0400
2022-09-10T17:59+0400
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Население Великобритании уже требует у правительства отказаться от антироссийских санкций и поставок оружия Украине, сказала политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Изменится ли политика британского правительства? Как будут складываться российско-британские отношения? Почему Запад не может признать Россию спонсором терроризма? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?
17:38 10.09.2022 (обновлено: 17:59 10.09.2022)
Ситуация в Великобритании становится все более трудной и Лиз Трасс, новый премьер-министр страны, вряд ли сможет решить их, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог Евгения Войко
Население Великобритании уже требует у правительства отказаться от антироссийских санкций и поставок оружия Украине, сказала политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
Изменится ли политика британского правительства? Как будут складываться российско-британские отношения? Почему Запад не может признать Россию спонсором терроризма? Обо всем этом смотрите в видео.