https://sputnik-georgia.ru/20220910/zastavlyal-dochku-vyyti-zamuzh-na-vostoke-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-270300360.html
Заставлял дочку выйти замуж: на востоке Грузии задержали мужчину
Заставлял дочку выйти замуж: на востоке Грузии задержали мужчину
В случае обвинительного приговора мужчина проведет в тюрьме до 6 лет 10.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-10T12:33+0400
2022-09-10T12:33+0400
2022-09-10T13:46+0400
происшествия
грузия
новости
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/06/240480642_0:394:3965:2624_1920x0_80_0_0_2b86572f024c267f3dafaea4b0f61f99.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в регионе Квемо Картли 42-летнего мужчину по обвинению в принуждении к браку и доведении до самоубийства своей дочери, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным МВД, житель села Мамишло считал, что его 20-летняя дочь должна подчиняться его воле, и заставлял ее насильно выйти замуж, угрожая убить в случае отказа. Девушка попыталась покончить с собой 8 сентября.Девушку удалось спасти, а ее отца задержала полиция сразу после получения сообщения.В случае обвинительного приговора мужчина проведет в тюрьме до 6 лет. Следствие по делу продолжается.Мужчине уже официально предъявили обвинение в принуждении к браку и доведении до самоубийства члена семьи, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение до приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/06/240480642_0:22:3965:2995_1920x0_80_0_0_e555da84e6a3c1ce24432cf31415c236.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Заставлял дочку выйти замуж: на востоке Грузии задержали мужчину
12:33 10.09.2022 (обновлено: 13:46 10.09.2022)
В случае обвинительного приговора мужчина проведет в тюрьме до 6 лет
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в регионе Квемо Картли 42-летнего мужчину по обвинению в принуждении к браку и доведении до самоубийства своей дочери, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным МВД, житель села Мамишло считал, что его 20-летняя дочь должна подчиняться его воле, и заставлял ее насильно выйти замуж, угрожая убить в случае отказа. Девушка попыталась покончить с собой 8 сентября.
Девушку удалось спасти, а ее отца задержала полиция сразу после получения сообщения.
В случае обвинительного приговора мужчина проведет в тюрьме до 6 лет. Следствие по делу продолжается.
Мужчине уже официально предъявили обвинение в принуждении к браку и доведении до самоубийства члена семьи, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение до приговора.