https://sputnik-georgia.ru/20220910/zastavlyal-dochku-vyyti-zamuzh-na-vostoke-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-270300360.html

Заставлял дочку выйти замуж: на востоке Грузии задержали мужчину

Заставлял дочку выйти замуж: на востоке Грузии задержали мужчину

В случае обвинительного приговора мужчина проведет в тюрьме до 6 лет 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в регионе Квемо Картли 42-летнего мужчину по обвинению в принуждении к браку и доведении до самоубийства своей дочери, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным МВД, житель села Мамишло считал, что его 20-летняя дочь должна подчиняться его воле, и заставлял ее насильно выйти замуж, угрожая убить в случае отказа. Девушка попыталась покончить с собой 8 сентября.Девушку удалось спасти, а ее отца задержала полиция сразу после получения сообщения.В случае обвинительного приговора мужчина проведет в тюрьме до 6 лет. Следствие по делу продолжается.Мужчине уже официально предъявили обвинение в принуждении к браку и доведении до самоубийства члена семьи, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение до приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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