https://sputnik-georgia.ru/20220911/armyanskaya-tserkov-otmechaet-prazdnik-khachverats-270323368.html

Армянская церковь отмечает праздник Хачверац

Армянская церковь отмечает праздник Хачверац

Хачверац – один из пяти главных праздников Армянской Апостольской Церкви. За ним следует День поминовения усопших (Мерелоц) 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Армянская Апостольская Церковь в воскресенье 11 сентября отмечает праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня (Хачверац).Во всех храмах Армянской Апостольской церкви, в том числе и в Кафедральном соборе Св. Эчмиадзина, с утра в воскресенье проводится праздничное богослужение, сообщает Sputnik Армения.Хачверац – один из пяти главных церковных праздников в Армении. Его по традиции отмечают в воскресенье (между 11 и 17 сентября).В 335 году император Константин на месте погребения Христа построил храм Св. Воскресения (Сурб Арутюн). Храм освятили 13 сентября, после этого ежегодно отмечается праздник освящения храма, который длился 8 дней. 14 сентября на Голгофе на виду у всех верующих Животворящий Крест воздвигался для поклонения молящихся.В 610 году персидский царь Хосров с войском напал на Византийскую империю. Персы захватили Иерусалим, многие были убиты и взяты в плен. Среди плененных был и патриарх Иерусалима Захария. Персы забрали с собой и Крестное Древо Христа (614 г.).Долгие годы шла война. И вот, наконец, византийцам под предводительством императора Ираклия удалось одолеть персов. Они освободили Св. Крест (628 г.). В этих сражениях участвовали и армянские отряды во главе с правителем Византийской Армении Мжежем Гнуни. Освобожденное Древо Креста было торжественно пронесено через Армению в Константинополь, а затем в Иерусалим.Крест для христиан – символ могущества Бога, залог надежды, любви и спасения.Хачверац также связан с определенным этапом хозяйственного года. Он посвящен концу сбора урожая и осенним посевным работам.На следующий день, после праздника - в понедельник – в церквах служится литургия, панихида, после чего люди посещают могилы умерших.

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