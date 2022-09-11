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Чем больше затягивают, тем труднее договориться - Лавров о переговорах с Киевом
Чем больше затягивают, тем труднее договориться - Лавров о переговорах с Киевом
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва знает, как достигать поставленных целей 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T16:21+0400
2022-09-11T16:21+0400
2022-09-11T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Лавров подчеркнул, что российская сторона знает, как достигать своих целей.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, россия, новости, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, россия, новости, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Чем больше затягивают, тем труднее договориться - Лавров о переговорах с Киевом
16:21 11.09.2022 (обновлено: 16:49 11.09.2022)
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва знает, как достигать поставленных целей
ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - сказал министр в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Лавров подчеркнул, что российская сторона знает, как достигать своих целей.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.