https://sputnik-georgia.ru/20220911/chem-bolshe-zatyagivayut-tem-trudnee-dogovoritsya---lavrov-o-peregovorakh-s-kievom-270324983.html

Чем больше затягивают, тем труднее договориться - Лавров о переговорах с Киевом

Чем больше затягивают, тем труднее договориться - Лавров о переговорах с Киевом

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва знает, как достигать поставленных целей 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T16:21+0400

2022-09-11T16:21+0400

2022-09-11T16:49+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Лавров подчеркнул, что российская сторона знает, как достигать своих целей.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в мире, политика, россия, новости, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022