https://sputnik-georgia.ru/20220911/germaniya-zapustila-pervyy-rabotayuschiy-na-vodorode-poezd-270324275.html
Германия запустила первый работающий на водороде поезд
Германия запустила первый работающий на водороде поезд
Внутри топливных элементов водород, хранящийся на крыше поезда, сочетается с кислородом для выработки энергии 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T15:10+0400
2022-09-11T15:10+0400
2022-09-11T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn запустил первый водородный поезд в Германии, однако пока без пассажиров. Первый тестовый запуск прошел успешно, а уже в 2024 году на борт смогут зайти первые пассажиры в Баден-Вюртемберге, сообщает Good News Network.Отмечается, что такой поезд может проехать 1000 километров без дозаправки. Внутри топливных элементов водород, хранящийся на крыше поезда, сочетается с кислородом для выработки энергии. Когда водород и кислород объединяются, единственное, что остается, - это вода.Разработанные в южном французском городе Тарб и собранные в Зальцгиттере в Центральной Германии поезда Alstom под названием Coradia iLint являются уникальными.В Германии от 2500 до 3000 дизельных поездов могут быть заменены водородными в ближайшие несколько лет, а к 2035 году примерно 20% региональных поездов в Европе могут также перейти на это топливо. Эксперты отмечают, что водородные поезда особенно привлекательны на коротких региональных линиях, где стоимость перехода на электричество превышает рентабельность маршрута.
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MIA „Rosiya Segodnya“
германия, новости, экономика, в мире, транспорт
германия, новости, экономика, в мире, транспорт
Германия запустила первый работающий на водороде поезд
15:10 11.09.2022 (обновлено: 15:18 11.09.2022)
Внутри топливных элементов водород, хранящийся на крыше поезда, сочетается с кислородом для выработки энергии
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn запустил первый водородный поезд в Германии, однако пока без пассажиров.
Первый тестовый запуск прошел успешно, а уже в 2024 году на борт смогут зайти первые пассажиры в Баден-Вюртемберге, сообщает Good News Network
.
Отмечается, что такой поезд может проехать 1000 километров без дозаправки. Внутри топливных элементов водород, хранящийся на крыше поезда, сочетается с кислородом для выработки энергии. Когда водород и кислород объединяются, единственное, что остается, - это вода.
Разработанные в южном французском городе Тарб и собранные в Зальцгиттере в Центральной Германии поезда Alstom под названием Coradia iLint являются уникальными.
В Германии от 2500 до 3000 дизельных поездов могут быть заменены водородными в ближайшие несколько лет, а к 2035 году примерно 20% региональных поездов в Европе могут также перейти на это топливо. Эксперты отмечают, что водородные поезда особенно привлекательны на коротких региональных линиях, где стоимость перехода на электричество превышает рентабельность маршрута.