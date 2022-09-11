https://sputnik-georgia.ru/20220911/kak-budet-razvivatsya-futbol-v-gruzii---v-ffg-predstavili-novyy-plan-270322235.html

Как будет развиваться футбол в Грузии - в ФФГ представили новый план

Как будет развиваться футбол в Грузии - в ФФГ представили новый план

Федерация уже располагает 60 лицензированными тренерами, что позволит сделать требования к ним строже, заявил генсек ФФГ 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. Обучение тренеров и увеличение числа футболистов до 45 тысяч - основные цели развития футбола в стране на ближайшие четыре года, заявил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давида Муджири."Наша цель — увеличить количество игроков до 45 тысяч. Но для этого также необходимо иметь соответствующую инфраструктуру, для чего ФФГ многое делает. Обучение тренеров – одно из важнейших направлений для нас. Нам повезло, что мы проводим профессиональные лицензионные курсы в Грузии", - сказал Муджири.По его словам, обучение тренеров ведется несколько последних лет после разрешения УЕФА.Генеральный секретарь ФФГ подчеркнул, что федерация уже располагает 60 лицензированными тренерами, что позволит сделать требования к ним во время игр национального чемпионата строже.Как отметил Муджири, сложно не заметить прогресс последних лет, который касается также развития женского футбола и футзала.Давид Муджири был избран новым генеральным секретарем Федерации Футбола Грузии (ФФГ) исполнительным комитетом семь лет назад - в октябре 2015 году. Тогда же состоялись выборы президента федерации, победу на которых одержал Леван Кобиашвили.

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