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Как будет развиваться футбол в Грузии - в ФФГ представили новый план
Как будет развиваться футбол в Грузии - в ФФГ представили новый план
Федерация уже располагает 60 лицензированными тренерами, что позволит сделать требования к ним строже, заявил генсек ФФГ 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T11:32+0400
2022-09-11T11:32+0400
2022-09-11T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. Обучение тренеров и увеличение числа футболистов до 45 тысяч - основные цели развития футбола в стране на ближайшие четыре года, заявил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давида Муджири."Наша цель — увеличить количество игроков до 45 тысяч. Но для этого также необходимо иметь соответствующую инфраструктуру, для чего ФФГ многое делает. Обучение тренеров – одно из важнейших направлений для нас. Нам повезло, что мы проводим профессиональные лицензионные курсы в Грузии", - сказал Муджири.По его словам, обучение тренеров ведется несколько последних лет после разрешения УЕФА.Генеральный секретарь ФФГ подчеркнул, что федерация уже располагает 60 лицензированными тренерами, что позволит сделать требования к ним во время игр национального чемпионата строже.Как отметил Муджири, сложно не заметить прогресс последних лет, который касается также развития женского футбола и футзала.Давид Муджири был избран новым генеральным секретарем Федерации Футбола Грузии (ФФГ) исполнительным комитетом семь лет назад - в октябре 2015 году. Тогда же состоялись выборы президента федерации, победу на которых одержал Леван Кобиашвили.
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спорт, грузия, новости, ффг, уефа, футбол
спорт, грузия, новости, ффг, уефа, футбол
Как будет развиваться футбол в Грузии - в ФФГ представили новый план
Федерация уже располагает 60 лицензированными тренерами, что позволит сделать требования к ним строже, заявил генсек ФФГ
ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. Обучение тренеров и увеличение числа футболистов до 45 тысяч - основные цели развития футбола в стране на ближайшие четыре года, заявил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давида Муджири.
Федерация футбола Грузии в сотрудничестве с УЕФА разработала четырехлетний план стратегического развития. Процесс стратегического планирования длился несколько месяцев и охватил все основные направления местной футбольной индустрии. В документе изложены конкретная цель, ценности, шаги и видение того, как развивать футбол в Грузии. При этом учитывался опыт, накопленный за последние пять лет, и анализ новых вызовов, возникающих в процессе.
"Наша цель — увеличить количество игроков до 45 тысяч. Но для этого также необходимо иметь соответствующую инфраструктуру, для чего ФФГ многое делает. Обучение тренеров – одно из важнейших направлений для нас. Нам повезло, что мы проводим профессиональные лицензионные курсы в Грузии", - сказал Муджири.
По его словам, обучение тренеров ведется несколько последних лет после разрешения УЕФА.
Генеральный секретарь ФФГ подчеркнул, что федерация уже располагает 60 лицензированными тренерами, что позволит сделать требования к ним во время игр национального чемпионата строже.
Как отметил Муджири, сложно не заметить прогресс последних лет, который касается также развития женского футбола и футзала.
"Количество игроков увеличилось с 18 тысяч до 38 тысяч. 120 игроков были девушками, сегодня их в 10 раз больше. Было сложно собрать команды в чемпионате по футзалу, но сейчас есть две лиги, и скоро мы проведем первенство до 19 лет, потому что УЕФА также начинает Лигу чемпионов для этой возрастной группы", - сказал Муджири.
Давид Муджири был избран новым генеральным секретарем Федерации Футбола Грузии (ФФГ) исполнительным комитетом семь лет назад - в октябре 2015 году. Тогда же состоялись выборы президента федерации, победу на которых одержал Леван Кобиашвили.