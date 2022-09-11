https://sputnik-georgia.ru/20220911/kamkin-skolko-germaniya-zaplatit-za-antirossiyskie-sanktsii-270318042.html

Камкин: сколько Германия заплатит за антироссийские санкции?

Камкин: сколько Германия заплатит за антироссийские санкции?

Политика немецкого правительства в области энергетики последовательно подводит страну к снижению промышленного производства и рецессии 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T13:57+0400

2022-09-11T13:57+0400

2022-09-11T13:57+0400

германия

антироссийские санкции

мультимедиа

видео

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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, германист Александр Камкин.Чем Германия собирается заменять российский газ? Сколько придется за это переплатить? Как кризис скажется на немецких гражданах? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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германия, антироссийские санкции, мультимедиа, видео, видео