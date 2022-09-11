https://sputnik-georgia.ru/20220911/kamkin-skolko-germaniya-zaplatit-za-antirossiyskie-sanktsii-270318042.html
Камкин: сколько Германия заплатит за антироссийские санкции?
Камкин: сколько Германия заплатит за антироссийские санкции?
Политика немецкого правительства в области энергетики последовательно подводит страну к снижению промышленного производства и рецессии 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T13:57+0400
2022-09-11T13:57+0400
2022-09-11T13:57+0400
германия
антироссийские санкции
мультимедиа
видео
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, германист Александр Камкин.Чем Германия собирается заменять российский газ? Сколько придется за это переплатить? Как кризис скажется на немецких гражданах? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
германия
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MIA „Rosiya Segodnya“
германия, антироссийские санкции, мультимедиа, видео, видео
германия, антироссийские санкции, мультимедиа, видео, видео
Камкин: сколько Германия заплатит за антироссийские санкции?
Политика немецкого правительства в области энергетики последовательно подводит страну к снижению промышленного производства и рецессии
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, германист Александр Камкин.
Чем Германия собирается заменять российский газ? Сколько придется за это переплатить? Как кризис скажется на немецких гражданах?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.