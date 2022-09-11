https://sputnik-georgia.ru/20220911/karsskiy-dogovor---100-let-so-dnya-vstupleniya-v-silu-270328322.html

Карсский договор - 100 лет со дня вступления в силу

Карсский договор - 100 лет со дня вступления в силу

После подписания Московского российско-турецкого договора о дружбе и братстве, в Карсе был заключен четырехсторонний договор о дружбе между Армянской... 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T19:52+0400

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Текст Карсского договора представлял собою лишь несколько отредактированную версию Московского договора, предусматривавшего меры по установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических вопросов, с добавлением к ним ряда статей — об облегчении перехода границы жителями пограничной зоны и предоставлении им права пользования пастбищами, расположенными по другую сторону границы.Договор был заключен 13 октября 1921 года, а в силу вступил 11 сентября 1922 года. По случаю 100-летия со дня вступления Карсского договора в силу Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете основные факты о документе.

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