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Карсский договор - 100 лет со дня вступления в силу
Карсский договор - 100 лет со дня вступления в силу
После подписания Московского российско-турецкого договора о дружбе и братстве, в Карсе был заключен четырехсторонний договор о дружбе между Армянской... 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T19:52+0400
2022-09-11T19:52+0400
2022-09-11T20:11+0400
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Текст Карсского договора представлял собою лишь несколько отредактированную версию Московского договора, предусматривавшего меры по установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических вопросов, с добавлением к ним ряда статей — об облегчении перехода границы жителями пограничной зоны и предоставлении им права пользования пастбищами, расположенными по другую сторону границы.Договор был заключен 13 октября 1921 года, а в силу вступил 11 сентября 1922 года. По случаю 100-летия со дня вступления Карсского договора в силу Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете основные факты о документе.
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грузия, политика, турция, инфографика, инфографика
Карсский договор - 100 лет со дня вступления в силу
19:52 11.09.2022 (обновлено: 20:11 11.09.2022)
После подписания Московского российско-турецкого договора о дружбе и братстве, в Карсе был заключен четырехсторонний договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией – с другой
Текст Карсского договора представлял собою лишь несколько отредактированную версию Московского договора, предусматривавшего меры по установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических вопросов, с добавлением к ним ряда статей — об облегчении перехода границы жителями пограничной зоны и предоставлении им права пользования пастбищами, расположенными по другую сторону границы.
Договор был заключен 13 октября 1921 года, а в силу вступил 11 сентября 1922 года. По случаю 100-летия со дня вступления Карсского договора в силу Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете основные факты о документе.