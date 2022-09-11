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На западе Грузии мужчину застрелили в собственном автомобиле
На западе Грузии мужчину застрелили в собственном автомобиле
По машине было выпущено до десяти пуль, и жертва скончалась на месте 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T17:10+0400
2022-09-11T17:10+0400
2022-09-11T17:40+0400
грузия
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гурия
убийство
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мужчина был убит в центре Озурети на западе Грузии (регион Гурия), информацию подтверждают в МВД.Детали преступления опубликовали местные СМИ. По информации местных СМИ, мужчину расстреляли в собственном автомобиле. По машине было выпущено до десяти пуль. Жертва скончалась на месте.Мотив убийства неизвестен. Сообщается, что молодой мужчина около года назад вышел из тюрьмы и жил в селе Анасеули.О задержании преступника не сообщается.
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грузия, новости, происшествия, гурия, убийство
грузия, новости, происшествия, гурия, убийство
На западе Грузии мужчину застрелили в собственном автомобиле
17:10 11.09.2022 (обновлено: 17:40 11.09.2022)
По машине было выпущено до десяти пуль, и жертва скончалась на месте
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мужчина был убит в центре Озурети на западе Грузии (регион Гурия), информацию подтверждают в МВД.
Детали преступления опубликовали местные СМИ. По информации местных СМИ, мужчину расстреляли в собственном автомобиле. По машине было выпущено до десяти пуль. Жертва скончалась на месте.
Мотив убийства неизвестен. Сообщается, что молодой мужчина около года назад вышел из тюрьмы и жил в селе Анасеули.
О задержании преступника не сообщается.