https://sputnik-georgia.ru/20220911/na-zapade-gruzii-muzhchinu-zastrelili-v-sobstvennom-avtomobile-270325697.html

На западе Грузии мужчину застрелили в собственном автомобиле

На западе Грузии мужчину застрелили в собственном автомобиле

По машине было выпущено до десяти пуль, и жертва скончалась на месте 11.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мужчина был убит в центре Озурети на западе Грузии (регион Гурия), информацию подтверждают в МВД.Детали преступления опубликовали местные СМИ. По информации местных СМИ, мужчину расстреляли в собственном автомобиле. По машине было выпущено до десяти пуль. Жертва скончалась на месте.Мотив убийства неизвестен. Сообщается, что молодой мужчина около года назад вышел из тюрьмы и жил в селе Анасеули.О задержании преступника не сообщается.

гурия

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