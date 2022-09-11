https://sputnik-georgia.ru/20220911/prezident-gruzii-vruchila-nagrady-sotrudnikam-etnograficheskogo-muzeya-svaneti-270330243.html
Президент Грузии вручила награды сотрудникам этнографического музея Сванети
Президент Грузии вручила награды сотрудникам этнографического музея Сванети
В музее собрано более 4 тысяч экспонатов, которые отображают все стороны жизни сванов 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T22:10+0400
2022-09-11T22:10+0400
2022-09-11T23:12+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Медалью Чести сотрудников историко-этнографического музея Сванети за особый вклад в охрану и сохранение культурного наследия Грузии, а также верную службу стране, сообщает пресс-служба администрации главы государства.Церемония награждения прошла в Местиа, во дворе Народного театра имени Лео Пилпани. Во время церемонии ансамбль народной песни "Рихо" исполнил сванские народные песни, а руководитель ансамбля Вахтанг Пилпани рассказал о старинных музыкальных инструментах.Среди награжденных президентом "хранители сокровищницы Местиа" - Русудан Джапаридзе, Заур Гулбани, Баграт Нанскани, Лиле (Леван) Гугусиани, Мирон Пирцхелани, Омар Калдани, Ярослав Чхетиани, Нанули Челидзе, Тота Чехани, Реваз Ходжалани.Музей истории и этнографии( историко-этнографический музей) Сванети открылся в Местиа в 1936 году. В нем собрано более 4 тысяч экспонатов, которые отображают все стороны жизни сванов. Здесь хранятся редкие иконы, рукописи и другие реликвии. В 2013 году музей был отремонтирован и даже перешел в новое здание.В 2015 года в здании музея открылась медиа-библиотека.
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грузия, новости, культура, саломе зурабишвили , местиа, сванети, президент грузии
грузия, новости, культура, саломе зурабишвили , местиа, сванети, президент грузии
Президент Грузии вручила награды сотрудникам этнографического музея Сванети
22:10 11.09.2022 (обновлено: 23:12 11.09.2022)
В музее собрано более 4 тысяч экспонатов, которые отображают все стороны жизни сванов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Медалью Чести сотрудников историко-этнографического музея Сванети за особый вклад в охрану и сохранение культурного наследия Грузии, а также верную службу стране, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Церемония награждения прошла в Местиа, во дворе Народного театра имени Лео Пилпани. Во время церемонии ансамбль народной песни "Рихо" исполнил сванские народные песни, а руководитель ансамбля Вахтанг Пилпани рассказал о старинных музыкальных инструментах.
Среди награжденных президентом "хранители сокровищницы Местиа" - Русудан Джапаридзе, Заур Гулбани, Баграт Нанскани, Лиле (Леван) Гугусиани, Мирон Пирцхелани, Омар Калдани, Ярослав Чхетиани, Нанули Челидзе, Тота Чехани, Реваз Ходжалани.
Музей истории и этнографии( историко-этнографический музей) Сванети открылся в Местиа в 1936 году. В нем собрано более 4 тысяч экспонатов, которые отображают все стороны жизни сванов. Здесь хранятся редкие иконы, рукописи и другие реликвии. В 2013 году музей был отремонтирован и даже перешел в новое здание.
В 2015 года в здании музея открылась медиа-библиотека.