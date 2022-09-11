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Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет

Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет

По версии прокуратуры, половину всех женщин убивают члены семьи 11.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин, сообщается в материалах на сайте Генпрокуратуры Грузии.По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств, сообщает прокуратура Грузии.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13.При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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