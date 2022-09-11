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Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет
Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет
По версии прокуратуры, половину всех женщин убивают члены семьи 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T09:01+0400
2022-09-11T09:01+0400
2022-09-11T09:50+0400
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новости
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семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин, сообщается в материалах на сайте Генпрокуратуры Грузии.По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств, сообщает прокуратура Грузии.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13.При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, семейное насилие
грузия, новости, происшествия, семейное насилие
Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет
09:01 11.09.2022 (обновлено: 09:50 11.09.2022)
По версии прокуратуры, половину всех женщин убивают члены семьи
ТБИЛИСИ, 11 сен - Sputnik. В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин, сообщается в материалах на сайте Генпрокуратуры Грузии.
По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств, сообщает прокуратура Грузии.
По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13.
При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.