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Тбилисская международная триеннале пройдет в столице в октябре
Тбилисская международная триеннале пройдет в столице в октябре
В рамках триеннале в столице и регионах Грузии пройдет ряд мероприятий 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T09:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Четвертая по счету Тбилисская международная триеннале пройдет в столице и регионах Грузии с 1 по 30 октября, говорится в сообщении организаторов.В мероприятии примут участие международные и грузинские художники. Главной темой триеннале в этом году стал "Микроклимат/Образование".Первая Тбилисская триеннале была организована Центром современного искусства (CCA) в 2012 году. Его основной темой стало неформальное художественное образование. Программа первой триеннале включала в себя серию выставок, мастер-классов и других массовых мероприятий в течение месяца. В ней приняли участие художники, кураторы, творческие коллективы и теоретики из 14 стран мира.Самоорганизующиеся системы стали темой второй тбилисской триеннале, состоявшейся в 2015 году. Главной темой триеннале 2018 года была воля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, тбилиси, берлин, дания
грузия, культура, новости, тбилиси, берлин, дания
Тбилисская международная триеннале пройдет в столице в октябре
09:32 11.09.2022 (обновлено: 09:40 11.09.2022)
В рамках триеннале в столице и регионах Грузии пройдет ряд мероприятий
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Четвертая по счету Тбилисская международная триеннале пройдет в столице и регионах Грузии с 1 по 30 октября, говорится в сообщении организаторов.
В мероприятии примут участие международные и грузинские художники. Главной темой триеннале в этом году стал "Микроклимат/Образование".
"Микроклимат/Образование" способствует созданию среды для творчества, мыслителей и учащихся, которые разделяют специфику места и расширяют среду обучения. Когда эти два направления встречаются и расходятся, творчество превращается в поистине плюралистический процесс",- говорится в анонсе мероприятия.
Первая Тбилисская триеннале была организована Центром современного искусства (CCA) в 2012 году. Его основной темой стало неформальное художественное образование. Программа первой триеннале включала в себя серию выставок, мастер-классов и других массовых мероприятий в течение месяца. В ней приняли участие художники, кураторы, творческие коллективы и теоретики из 14 стран мира.
Самоорганизующиеся системы стали темой второй тбилисской триеннале, состоявшейся в 2015 году. Главной темой триеннале 2018 года была воля.