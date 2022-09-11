https://sputnik-georgia.ru/20220911/tbilisskaya-mezhdunarodnaya-triennale-proydet-v-stolitse-v-oktyabre-270280301.html

Тбилисская международная триеннале пройдет в столице в октябре

Тбилисская международная триеннале пройдет в столице в октябре

В рамках триеннале в столице и регионах Грузии пройдет ряд мероприятий 11.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Четвертая по счету Тбилисская международная триеннале пройдет в столице и регионах Грузии с 1 по 30 октября, говорится в сообщении организаторов.В мероприятии примут участие международные и грузинские художники. Главной темой триеннале в этом году стал "Микроклимат/Образование".Первая Тбилисская триеннале была организована Центром современного искусства (CCA) в 2012 году. Его основной темой стало неформальное художественное образование. Программа первой триеннале включала в себя серию выставок, мастер-классов и других массовых мероприятий в течение месяца. В ней приняли участие художники, кураторы, творческие коллективы и теоретики из 14 стран мира.Самоорганизующиеся системы стали темой второй тбилисской триеннале, состоявшейся в 2015 году. Главной темой триеннале 2018 года была воля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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