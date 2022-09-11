https://sputnik-georgia.ru/20220911/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-s-12-18-sentyabrya-270322882.html

Точный прогноз погоды в Батуми 12-18 сентября

Точный прогноз погоды в Батуми 12-18 сентября

Солнечная погода в Батуми к середине недели сменится дождем 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T12:45+0400

2022-09-11T12:45+0400

2022-09-11T12:47+0400

грузия

новости

погода

батуми

прогноз погоды в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277542_0:285:3068:2011_1920x0_80_0_0_aed8a9b983da52b42bf9983f8f468fb3.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В понедельник, 12 сентября, в Батуми будет солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.Во вторник, 13 сентября, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса, ночью – 22 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 14 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.В четверг, 15 сентября, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 18 градусов, а днем – 22 градуса тепла.В пятницу, 16 сентября, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов. Днем – 27 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В субботу, 17 сентября, в Батуми в дневные часы осадков не ожидается, будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, вероятен дождь. Днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла.В воскресенье, 18 сентября, в Батуми в течение дня ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, батуми, прогноз погоды в батуми