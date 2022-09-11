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Тотиносин начал осенний турнир с победы
Тотиносин начал осенний турнир с победы
Осенний турнир грузинский сумоист начал в ранге восьмого маэгасиры Востока 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T14:25+0400
2022-09-11T14:25+0400
2022-09-11T15:04+0400
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леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, начал свое выступление на осеннем турнире Аки басё с победы.В первый день турнира 34-летний грузинский сумоист встретился с седьмым маэгасирой Запада японцем Оноcё.Всего сумоисты встречались между собой трижды – Тотиносин выиграл один ,а Оносё – два боя. На этот раз Леван Горгадзе одолел соперника приемом хатакико, и теперь статистика личных встреч сравнялась.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира в с отрицательным балансом.Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония
Тотиносин начал осенний турнир с победы
14:25 11.09.2022 (обновлено: 15:04 11.09.2022)
Осенний турнир грузинский сумоист начал в ранге восьмого маэгасиры Востока
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, начал свое выступление на осеннем турнире Аки басё с победы.
В первый день турнира 34-летний грузинский сумоист встретился с седьмым маэгасирой Запада японцем Оноcё.
Всего сумоисты встречались между собой трижды – Тотиносин выиграл один ,а Оносё – два боя. На этот раз Леван Горгадзе одолел соперника приемом хатакико, и теперь статистика личных встреч сравнялась.
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира в с отрицательным балансом.
Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.