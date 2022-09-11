Утвержден проект застройки Батумского бульвара: новшества
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Привычное для многих колесо обозрения перенесут в парк рядом с озером и дельфинарием
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Обнародован утвержденный Батумским сакребуло план застройки бульвара Батуми, который полностью изменит привычный вид для многих жителей и гостей черноморского курорта.
По проекту на территории бульвара больше не будет ресторанов и ночных клубов. Маленькие открытые кафе на этой территории останутся лишь в ограниченном числе мест.
А вот на территории Парка чудес неподалеку от маяка и башни алфавита будут построены новые здания площадью 1,8 тысячи и 1 тысяча квадратных метров для ресторанов и ночного клуба, говорится в плане.
© photo: Sputnik / StringerСкульптура Али и Нино на фоне колеса обозрения на батумском бульваре
Скульптура Али и Нино на фоне колеса обозрения на батумском бульваре
© photo: Sputnik / Stringer
Привычное для многих колесо обозрения перенесут в парк рядом с озером и дельфинарием.
На его месте по проекту предполагается размещение сцены, где будут проходить большие концерты. А пока не будет необходимости установки сцены, ее место будут занимать зеленые насаждения, которые возможно транспортировать.
Исторической части бульвара изменения коснутся несильно. По проекту там все лишь планируется демонтаж кафе и ресторанов, которые несовместимы с историческим видом и памятниками культурного наследия.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Снесут и построенный у центрального входа в бульвар Дом бракосочетаний. По проекту, на его месте будет выставочный зал музей истории бульвара.
Не будет и знаменитых мостиков через фонтан у центрального входа, по мнению застройщиков, они не вписываются в ландшафт и закрывают вид на море.
При этом авторы планируют восстановить летний театр на бульваре, где будут проходить концерты, а рядом разрешат построить кафе – ресторан с клубом.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПогода в Батуми - кафе на приморском бульваре
Погода в Батуми - кафе на приморском бульваре
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Изменения коснутся и теннисных кортов. Рядом с кортами разрушат стену, чтобы создать вид на море.
А вот для детей будет радость. Все аттракционы будут собраны в одно месте рядом с дельфинарием и аквапарком.
Не забыли проектировщики и про новый бульвар. Там будет больше зеленых насаждений и устроен большой скейтпарк.
© courtesy of Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар
© courtesy of Ajara Tourism Department
Также на новом бульваре построят и роллер-парк, который зимой будет превращаться в открытый каток. Рядом с роллер-парком устроят стену для лазанья.
Появится на новом бульваре и летний кинотеатр.