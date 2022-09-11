https://sputnik-georgia.ru/20220911/utverzhden-proekt-zastroyki-batumskogo-bulvara-novshestva-270329133.html

Утвержден проект застройки Батумского бульвара: новшества

Утвержден проект застройки Батумского бульвара: новшества

Привычное для многих колесо обозрения перенесут в парк рядом с озером и дельфинарием 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T21:16+0400

2022-09-11T21:16+0400

2022-09-11T21:16+0400

грузия

новости

общество

батуми

батумский бульвар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268891786_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_6c5402035edcec4cc2d6901e3ac7ca66.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Обнародован утвержденный Батумским сакребуло план застройки бульвара Батуми, который полностью изменит привычный вид для многих жителей и гостей черноморского курорта.По проекту на территории бульвара больше не будет ресторанов и ночных клубов. Маленькие открытые кафе на этой территории останутся лишь в ограниченном числе мест.А вот на территории Парка чудес неподалеку от маяка и башни алфавита будут построены новые здания площадью 1,8 тысячи и 1 тысяча квадратных метров для ресторанов и ночного клуба, говорится в плане.Привычное для многих колесо обозрения перенесут в парк рядом с озером и дельфинарием.На его месте по проекту предполагается размещение сцены, где будут проходить большие концерты. А пока не будет необходимости установки сцены, ее место будут занимать зеленые насаждения, которые возможно транспортировать.Исторической части бульвара изменения коснутся несильно. По проекту там все лишь планируется демонтаж кафе и ресторанов, которые несовместимы с историческим видом и памятниками культурного наследия.Снесут и построенный у центрального входа в бульвар Дом бракосочетаний. По проекту, на его месте будет выставочный зал музей истории бульвара.Не будет и знаменитых мостиков через фонтан у центрального входа, по мнению застройщиков, они не вписываются в ландшафт и закрывают вид на море.При этом авторы планируют восстановить летний театр на бульваре, где будут проходить концерты, а рядом разрешат построить кафе – ресторан с клубом.Изменения коснутся и теннисных кортов. Рядом с кортами разрушат стену, чтобы создать вид на море.А вот для детей будет радость. Все аттракционы будут собраны в одно месте рядом с дельфинарием и аквапарком.Не забыли проектировщики и про новый бульвар. Там будет больше зеленых насаждений и устроен большой скейтпарк.Также на новом бульваре построят и роллер-парк, который зимой будет превращаться в открытый каток. Рядом с роллер-парком устроят стену для лазанья.Появится на новом бульваре и летний кинотеатр.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми, батумский бульвар