https://sputnik-georgia.ru/20220912/chasti-tbilisi-opyat-ogranichat-elektrosnabzhenie-grafik-otklyucheniya-270332281.html

Части Тбилиси опять ограничат электроснабжение: график отключения

Части Тбилиси опять ограничат электроснабжение: график отключения

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T10:23+0400

2022-09-12T10:23+0400

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теласи

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 12 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Самгори в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Лочини (частично) и ул. Купрадзе.В Дидубе и Чугурети в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей пр. Царицы Тамары, пр. Церетели (частично), Подъема Норио, ул. Цабадзе (частично), Пипия, Воронина, Тевдоре Мгвдлис, Гори, Батумской, Поти, Багратиони, Эвдошвили, Абастуманской, Чубинашвили, Фоцверашвили, Гоголя, Зазишвили, Грозно, Мамрадзе, Дондуа, Кинкладзе, Читая, Девяти братьев Хархеулидзе, Твалчрелидзе, Цотне Дадиани, Артвинской, Капанадзе, Паравани, Мамардашвили, Тетнульди, Киквидзе, Палиастомской, Маруашвили, Зазишвили и Дондуа.С 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Агмашенебели (частично), пр. Царицы Тамары (частично), территории, прилегающей к Вокзалу, ул. Чорохи, Узнадзе, Пиросмани, Лочини, Ведзатхеви, Горького, Арагвиспирели, Адигенской, Бухаидзе, Ниношвили, Конституции и Теодоре Мгвдлис.В районе Мтацминда света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Асатиани, Табидзе, Мачабели и Дидиани. В Ваке - с 12:00 до 14:00 на пр. Чавчавадзе (частично). В Исани - с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей II, IIа, III микрорайонов Вазисубани.В Глданском и Надзаладевском районах в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей переезда Глдани-Мухиани, I, II микрорайонов Мухиани, XI микрорайона поселка ТЭВЗ, I, II, III, IV, V кварталов III микрорайона поселка ТЭВЗ, III микрорайона поселка Згвисубани, ул. Ромелашвили, Нишнианидзе, Кереселидзе, Святой Нино, Гобронидзе и Габашвили.С 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Фруктово-Саженцевого хозяйства (частично), пр. Гурамишвили (частично), ул. Ахалдаба, Гвазаури, Зигзага, Грмагеле, Худадова, Ахалмоцамета, Кехви, Церониси, Демурия, Интерната и Габашвили. С 11:00 до 17:00 - жителей IVа, IVб микрорайонов Мухиани, ул. Барисахо, Андроникашвили, Ульянова, Трапаидзе, Некриси, Самегрелос и Гурамишвили.В Сабуртало сбои в подаче электричества с 10:00 до 15:00 ожидают население III, IV микрорайонов Диди Дигми (частично), села Дигоми (частично), ул. Хюго Хуберта, Деметре Тавдадебули, царя Мириана, царя Архила, Гехтмана и Барона де Баи.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", тбилиси, грузия, новости, общество, электричество