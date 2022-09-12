https://sputnik-georgia.ru/20220912/datunashvili-zavoeval-dlya-serbii-zoloto-chempionata-mira-270341201.html

Датунашвили завоевал для Сербии золото чемпионата мира

Датунашвили завоевал для Сербии золото чемпионата мира

Зураб Датунашвили второй раз подряд завоевал чемпионский титул в составе Сербии 12.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по греко-римской борьбе Зураб Датунашвили, выступающий за Сербию, завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2022 года в Белграде.В финале Датунашвили, выступающий в весовой категории до 87 кг, победил соперника из Дании, этнического чеченца Турпал-Али Бисултанова.Зураб Датунашвили второй раз подряд завоевал чемпионский титул в составе Сербии.Датунашвили получил гражданство Сербии в январе 2020 года и с тех пор выступает за сборную этой страны. Помимо победы на ЧМ, грузин выиграл для Сербии золото чемпионата Европы и бронзу на Олимпиаде в Токио.Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили.Датунашвили не согласился с решением судей, и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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