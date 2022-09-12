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Датунашвили завоевал для Сербии золото чемпионата мира
Датунашвили завоевал для Сербии золото чемпионата мира
Зураб Датунашвили второй раз подряд завоевал чемпионский титул в составе Сербии 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по греко-римской борьбе Зураб Датунашвили, выступающий за Сербию, завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2022 года в Белграде.В финале Датунашвили, выступающий в весовой категории до 87 кг, победил соперника из Дании, этнического чеченца Турпал-Али Бисултанова.Зураб Датунашвили второй раз подряд завоевал чемпионский титул в составе Сербии.Датунашвили получил гражданство Сербии в январе 2020 года и с тех пор выступает за сборную этой страны. Помимо победы на ЧМ, грузин выиграл для Сербии золото чемпионата Европы и бронзу на Олимпиаде в Токио.Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили.Датунашвили не согласился с решением судей, и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, спорт, грузия, новости, зураб датунашвили, сербия, борьба
спорт, спорт, грузия, новости, зураб датунашвили, сербия, борьба

Датунашвили завоевал для Сербии золото чемпионата мира

13:04 12.09.2022
© United World WrestlingБорьба. Зураб Датунашвили победил на чемпионате Европы
Борьба. Зураб Датунашвили победил на чемпионате Европы - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2022
© United World Wrestling
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Зураб Датунашвили второй раз подряд завоевал чемпионский титул в составе Сербии
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по греко-римской борьбе Зураб Датунашвили, выступающий за Сербию, завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2022 года в Белграде.
В финале Датунашвили, выступающий в весовой категории до 87 кг, победил соперника из Дании, этнического чеченца Турпал-Али Бисултанова.
Зураб Датунашвили второй раз подряд завоевал чемпионский титул в составе Сербии.
Датунашвили получил гражданство Сербии в январе 2020 года и с тех пор выступает за сборную этой страны. Помимо победы на ЧМ, грузин выиграл для Сербии золото чемпионата Европы и бронзу на Олимпиаде в Токио.
О своем решении покинуть сборную Грузии объявил в 2019 году после инцидента с президентом федерации борьбы Грузии – Гегой Гегешидзе.
Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили.
Датунашвили не согласился с решением судей, и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.
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