https://sputnik-georgia.ru/20220912/delo-ob-iznasilovanii-shkolnitsy-v-gruzii-deda-priznali-vinovnym-270339917.html

Дело об изнасиловании школьницы в Грузии: деда признали виновным

Дело об изнасиловании школьницы в Грузии: деда признали виновным

Соседи семьи с трудом верят в случившееся и характеризуют обвиняемого как примерного семьянина 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T12:47+0400

2022-09-12T12:47+0400

2022-09-12T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Хашурский районный суд признал виновным обвиняемого в изнасиловании 13-летней внучки и приговорил к лишению свободы на 16 лет.Обвинения 60-летнему деду Генеральная прокуратура Грузии предъявила еще в октябре 2021 года по четырем статьям Уголовного кодекса - развратные действия в отношении члена семьи; иные действия сексуального характера в отношении члена семьи, не достигшего 14 лет; изнасилование, совершенное неоднократно; принуждение к иным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего члена семьи.Хашурский районный суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства и вынес обвинительный приговор в отношении подсудимого.По данным ведомства, обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю внучку, применял насилие и использовал беспомощность жертвы, а также совершал различные развратные и сексуальные действия.По данным грузинских СМИ, о случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе. Соседи семьи с трудом верят в случившееся и характеризуют обвиняемого как примерного семьянина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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