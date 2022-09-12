https://sputnik-georgia.ru/20220912/dizayner-demna-gvasaliya-reshil-pokorit-i-mir-parfyuma-270337086.html

Дизайнер Демна Гвасалия решил покорить и мир парфюма

Дизайнер Демна Гвасалия решил покорить и мир парфюма

Аромат Демны будет весьма необычным: ну в этом, кажется, никто и не сомневался 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T11:24+0400

2022-09-12T11:24+0400

2022-09-12T11:24+0400

грузинские дизайнеры покоряют мир моды

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Всемирно известный дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия готовится создать собственные духи.Новость о том, что Гвасалия попробует себя в новом амплуа, появилась в соцсетях. Подробностей пока еще не появилось, но Саба Бахия, создатель фан-страницы Демны и официального профиля Demnagram, пишет, что аромат будет весьма необычным."Если кому-то интересно, как будут выглядеть духи Демны, они определенно не будут пахнуть так, как люди себе это представляют", — пишет Бахия.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры, balenciaga, демна гвасалия, в мире, новости