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Дзюдоисты-ветераны из Грузии стали лучшими на ЧМ в Польше
Дзюдоисты-ветераны из Грузии стали лучшими на ЧМ в Польше
Всего на ЧМ в Польше грузинская сборная ветеранов завоевала 20 медалей 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате мира среди ветеранов, который завершился в Кракове, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В последний день соревнований Дмитрий Муладзе и Давид Лориашвили завоевали золото, Давид Удзилаури и Георгий Модебадзе выиграли серебряные медали, а Валериан Гигиберия и Георгий Циашвили стали бронзовыми призерами.Всего на ЧМ в Польше грузинская сборная ветеранов завоевала 20 медалей - пять золотых, восемь серебряных, семь бронзовых. Этот результат позволил сборной Грузии занять первое место в общекомандном зачете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, спорт, спорт, спорт в грузии, грузия, новости, польша, тбилиси, краков
Дзюдоисты-ветераны из Грузии стали лучшими на ЧМ в Польше
Всего на ЧМ в Польше грузинская сборная ветеранов завоевала 20 медалей
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате мира среди ветеранов, который завершился в Кракове, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В последний день соревнований Дмитрий Муладзе и Давид Лориашвили завоевали золото, Давид Удзилаури и Георгий Модебадзе выиграли серебряные медали, а Валериан Гигиберия и Георгий Циашвили стали бронзовыми призерами.
Всего на ЧМ в Польше грузинская сборная ветеранов завоевала 20 медалей - пять золотых, восемь серебряных, семь бронзовых. Этот результат позволил сборной Грузии занять первое место в общекомандном зачете.