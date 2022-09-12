https://sputnik-georgia.ru/20220912/ekspert-rasskazal-kakie-grazhdanskie-samolety-budet-proizvodit-rossiya-270349094.html

Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия

Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T14:58+0400

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Самым перспективным для России станет производство среднемагистрального самолета МС-21, поделился своим мнением в интервью "Sputnik на русском" главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Эта модель, как считает эксперт, может превзойти даже свои западные аналоги "Боинг 737" и "Aэробус A320". Какие ещё модели воздушного транспорта могут появится в ближайшее десятилетие? Смогут ли российские разработчики производить дальнемагистральные авиалайнеры? С кем собирается сотрудничать Россия в производстве самолетов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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