https://sputnik-georgia.ru/20220912/ekspert-rasskazal-kakie-grazhdanskie-samolety-budet-proizvodit-rossiya-270349094.html
Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия
Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия
На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T14:58+0400
2022-09-12T14:58+0400
2022-09-12T15:02+0400
россия
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Самым перспективным для России станет производство среднемагистрального самолета МС-21, поделился своим мнением в интервью "Sputnik на русском" главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Эта модель, как считает эксперт, может превзойти даже свои западные аналоги "Боинг 737" и "Aэробус A320". Какие ещё модели воздушного транспорта могут появится в ближайшее десятилетие? Смогут ли российские разработчики производить дальнемагистральные авиалайнеры? С кем собирается сотрудничать Россия в производстве самолетов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, видео
россия, мультимедиа, видео, видео
Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия
14:58 12.09.2022 (обновлено: 15:02 12.09.2022)
На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации
Самым перспективным для России станет производство среднемагистрального самолета МС-21, поделился своим мнением в интервью "Sputnik на русском" главный редактор портала "Авиа.ру"
Роман Гусаров.
Эта модель, как считает эксперт, может превзойти даже свои западные аналоги "Боинг 737" и "Aэробус A320".
Какие ещё модели воздушного транспорта могут появится в ближайшее десятилетие? Смогут ли российские разработчики производить дальнемагистральные авиалайнеры? С кем собирается сотрудничать Россия в производстве самолетов?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.