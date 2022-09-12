https://sputnik-georgia.ru/20220912/eto-reshat-gruzii---v-tbilisi-prokommentirovali-slova-deputata-rady-270360664.html

Это решать Грузии - в Тбилиси прокомментировали слова депутата Рады

Это решать Грузии - в Тбилиси прокомментировали слова депутата Рады

Украинский депутат заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии освободить свои территории 12.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен - Sputnik. Грузия сама будет решать, каким путем и когда возвращать потерянные территории, заявили грузинские парламентарии, комментируя слова депутата Рады Украины Федора Вениславского. Украинский депутат в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.При этом он добавил, что "идет глобальная игра, где каждый пытается действовать согласно своим интересам".Лидеры правящей силы не раз обвиняли крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников в стремлении открыть в Грузии второй фронт."Грузинское общество очень хорошо видит, какие силы стоят за риторикой войны, и именно на этом фоне еще более важны действия нашей власти, которые обеспечили и в будущем обеспечат безопасность страны", - сказал депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили. В свою очередь депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе заявила, что на фоне последних событий на Украине власти Грузии должны "повысить свои усилия на международном уровне", чтобы как можно быстрее вернуть свои территории. Другие оппозиционеры раскритиковали слова Вениславского. По его словам, любая попытка каким-то образом призвать Грузию войти на эти территории с оружием, начать войну и так далее "противоречит тому, что мы делали"."Я не буду вдаваться в подробности того, что кто-то делает какое-то заявление. Это решать только грузинскому государству", - заявила депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Ана Бучукури.О том, что вопрос восстановления территориальной целостности - это дело самой Грузии, заявил и депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Леван Иоселиани. "Грузинское государство само решит, в какой форме, когда и как восстановить территориальную целостность и когда будет такая возможность. Вновь повторю еще одну вещь - продолжение отношений с абхазами и осетинами я представляю только мирным путем", - сказал Иоселиани.

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