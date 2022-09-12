https://sputnik-georgia.ru/20220912/gruziya-primet-mezhdunarodnyy-konkurs-vina-iwsc-270358725.html

Грузия примет Международный конкурс вина IWSC

Грузия примет Международный конкурс вина IWSC

Участие в международно признанном конкурсе в стране – беспрецедентная возможность для грузинских производителей, сказала руководитель жюри 12.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Международный конкурс вин и спиртных напитков (IWSC) впервые пройдет в Грузии 13 октября, говорится на сайте организатора.После успешного проведения конкурсов в Южной Африке и Конельяно-Вальдоббьядене в начале этого лета IWSC теперь приглашает производителей из Грузии принять участие в мероприятии.По ее словам, при покупке вина профессиональные закупщики придают большое значение наличию медали, тем более, когда речь идет о такой развивающейся стране, как Грузия.Эбботт отметила, что процедура транспортировки и отправки образцов вина за рубеж для участия в конкурсе обычно связана со сложностями."Участие в международно признанном конкурсе в стране – беспрецедентная возможность для грузинских производителей. Кроме того, это прекрасная возможность, что известные и выдающиеся британские специалисты поделятся своим опытом с грузинскими виноделами", — сказала Эбботт.Образцы вина, представленные на конкурсе, будет оценивать международное и местное жюри. Среди них винные эксперты Меган Кларк и Мэгги Макферсон, старшие сомелье Сальваторе Кастано и Седар Балкая, а также грузинские эксперты Георгий Дакишвили и Ана Годабрелидзе.Результаты конкурса будут объявлены 15 октября в ходе Фестиваля вина в Гурджаани (регион Кахети), который является партнером конкурса.Полную информацию о том, как принять участие в конкурсе, можно найти на сайте IWSC. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 7 октября.International Wine & Spirit Competition (IWSC) - один из наиболее известных и авторитетных международных конкурсов в индустрии алкогольных напитков. Учрежденный в Лондоне в 1969 году, конкурс задает наивысший стандарт качества и декларирует своей основной целью поддержку и продвижение лучших вин планеты и мастерства виноделов.

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