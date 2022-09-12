https://sputnik-georgia.ru/20220912/kak-vypolnyaetsya-gosbyudzhet-gruzii-2022-goda-otchet-minfina-270328841.html

Как выполняется госбюджет Грузии 2022 года: отчет Минфина

Как выполняется госбюджет Грузии 2022 года: отчет Минфина

Что касается расходов государственного бюджета, то они составили семь миллиардов лари или 96,6% от плана 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T10:02+0400

2022-09-12T10:02+0400

2022-09-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Поступления в государственный бюджет за первые шесть месяцев 2022 года составили порядка 9,1 миллиарда лари, а ассигнования – около 8,7 миллиарда лари, говорится в отчете Минфина, представленном в парламент.Согласно закону "О государственном бюджете Грузии на 2021 год", поступления в целом за год прогнозируются на уровне 19,4 миллиарда лари , а ассигнования – на уровне 14,2 миллиарда лари.Поступления и ассигнования бюджетаПо данным министерства финансов, план поступлений в государственный бюджет за шесть месяцев выполнен на 102,7% - в бюджет поступило 9,1 миллиарда лари.Доходы от налогов в консолидированный бюджет составили около 6,8 миллиарда лари. При этом план поступлений за шесть месяцев выполнен на 100,3%.За шесть месяцев ассигнования государственного бюджета составили 8,775 миллиарда лари, что составляет 96,6% от прогноза за отчетный период.Что касается расходов государственного бюджета, то они составили семь миллиардов лари или 96,6% от плана.На что ушли деньгиСогласно данным, представленным Минфином Грузии, основная часть средств за шесть месяцев была на помощь целевым группам, в том числе на увеличение ежемесячной помощи детям из социально незащищенных семей . Всего на соцпомощь государство потратило за полгода 538,6 миллиона лари.Еще 687,9 миллиона а лари за шесть месяцев было потрачено на ремонт и строительство дорог.Кроме того деньги ушли на ремонт школ, финансирование программ поддержки бизнеса, газификацию сел и многое другое.

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