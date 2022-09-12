https://sputnik-georgia.ru/20220912/kakogo-chisla-otmechayut-vozdvizhenie-kresta-gospodnya-2022-tserkovnyy-kalendar-270356591.html

Какого числа отмечают Воздвижение Креста Господня 2022? Церковный календарь

Какого числа отмечают Воздвижение Креста Господня 2022? Церковный календарь

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - один из 12 главных праздников православного церковного календаря 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T20:02+0400

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Праздник, посвященный Кресту Спасителя, на котором страдал и умер Христос, символизирует поднятие из земли Креста после того, как его обнаружили.Какого числа отмечают праздник Воздвижения Креста в 2022-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия.Воздвижение Креста ГосподняЯзычники, после распятия и воскрешения Спасителя, засыпали Голгофу и Гроб Господень землей, а сверху возвели языческий храм, пытаясь стереть из памяти людской воспоминания об этом событии.Вновь обрели величайшую Святыню христианства только через 300 лет, при Константине Великом (306-337). Мать императора - равноапостольная царица Елена, нашла Крест в 326-м в пещере неподалеку от Иерусалима. Эту пещеру нашли с помощью престарелого еврея, который знал, где находится Крест Господень.Святая Елена, Иерусалимский патриарх Макарий и окружавшие их люди с благоговением поклонились Кресту Христову. К месту, где был обретен (найден) Крест Господень, собрались христиане, желающие приложиться к святыне, но из-за множества народа сделать это было невозможно.Тогда патриарх Макарий, встав на возвышенности, чтобы всем было видно, воздвигал (поднимал) Крест несколько раз. Народ же, видя святыню, кланялся и восклицал: "Господи, помилуй!"Часть Креста Господня императрица привезла сыну, а другую - оставила в Иерусалиме.К воспоминанию обретения Креста Господня в VII веке присоединилось и возвращение Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.Персидский царь в 614 году разграбил Иерусалим и среди прочих сокровищ забрал в Персию и Древо Животворящего Креста Господня. Святыня оставалась у иноземцев 14 лет — император Ираклий, одержав победу над персами в 628-м, вернул Крест в Иерусалим.Дальнейшая судьба святыни точно неизвестна — кто-то говорит, что Крест до 1245 года находился в Иерусалиме, а кто-то, что его разделили на части и разнесли по всему миру.Часть Креста Господня по сей день покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.Церковный календарьВ церковном календаре дата празднования Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня неизменна – ежегодно православные отмечают праздник 27 сентября.Праздник Воздвижение Креста Господня, в церковном календаре, имеет один день предпразднства (26 сентября) и семь - попразднства. Отдание праздника отмечают 4 октября.Кроме того, суббота и воскресенье (Неделя), предшествующие празднику Воздвижения Креста Господня, называют субботой и Неделей перед Воздвижением.Материал подготовлен на основе открытых источников

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