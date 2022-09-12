https://sputnik-georgia.ru/20220912/khochu-uvidet-khvichu-kvaratskheliya-s-kubkom-ligi-chempionov---kaladze-270338909.html

"Хочу увидеть Хвичу Кварацхелия с кубком Лиги чемпионов" - Каладзе

"Хочу увидеть Хвичу Кварацхелия с кубком Лиги чемпионов" - Каладзе

Кварацхелия — третий грузинский футболист после Каладзе и Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А 12.09.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший футболист, мэр Тбилиси Каха Каладзе пожелал грузинскому нападающему Хвиче Кварацхелия удачи и победы в Лиге чемпионов.Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.Мэр также рассказал и деталях трансфера футболиста в Италию. Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи"."У меня был разговор с (Дженнаро) Гаттузо, когда он был главным тренером "Наполи". Тогда еще было решено, когда Хвича играл в "Рубине". Просто не могли договориться о том, за какую сумму должны были купить Кварацхелия", - отметил Каладзе.По словам мэра Тбилиси, интерес заполучить Хвичу был у "Милана" и "Ювентуса". "Однако в итоге "Наполи" все же был ближе к этому решению", - сказал Каладзе.Грузинский футболист в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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хвича кварацхелия, каха каладзе, новости, грузия, спорт, тбилиси, италия, неаполь, леван мчедлидзе