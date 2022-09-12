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"Хочу увидеть Хвичу Кварацхелия с кубком Лиги чемпионов" - Каладзе
"Хочу увидеть Хвичу Кварацхелия с кубком Лиги чемпионов" - Каладзе
Кварацхелия — третий грузинский футболист после Каладзе и Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T12:05+0400
2022-09-12T12:05+0400
2022-09-12T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший футболист, мэр Тбилиси Каха Каладзе пожелал грузинскому нападающему Хвиче Кварацхелия удачи и победы в Лиге чемпионов.Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.Мэр также рассказал и деталях трансфера футболиста в Италию. Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи"."У меня был разговор с (Дженнаро) Гаттузо, когда он был главным тренером "Наполи". Тогда еще было решено, когда Хвича играл в "Рубине". Просто не могли договориться о том, за какую сумму должны были купить Кварацхелия", - отметил Каладзе.По словам мэра Тбилиси, интерес заполучить Хвичу был у "Милана" и "Ювентуса". "Однако в итоге "Наполи" все же был ближе к этому решению", - сказал Каладзе.Грузинский футболист в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, каха каладзе, новости, грузия, спорт, тбилиси, италия, неаполь, леван мчедлидзе
хвича кварацхелия, каха каладзе, новости, грузия, спорт, тбилиси, италия, неаполь, леван мчедлидзе
"Хочу увидеть Хвичу Кварацхелия с кубком Лиги чемпионов" - Каладзе
12:05 12.09.2022 (обновлено: 13:04 12.09.2022)
Кварацхелия — третий грузинский футболист после Каладзе и Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший футболист, мэр Тбилиси Каха Каладзе пожелал грузинскому нападающему Хвиче Кварацхелия удачи и победы в Лиге чемпионов.
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
"Хочу искренне пожелать Хвиче удачи, чтобы он еще больше прославил нашу страну, еще больше побед. И, конечно же, хочу увидеть его с кубком Лиги чемпионов", - заявил Каладзе в передаче "Имедис Квира".
Мэр также рассказал и деталях трансфера футболиста в Италию. Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи".
"У меня был разговор с (Дженнаро) Гаттузо, когда он был главным тренером "Наполи". Тогда еще было решено, когда Хвича играл в "Рубине". Просто не могли договориться о том, за какую сумму должны были купить Кварацхелия", - отметил Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, интерес заполучить Хвичу был у "Милана" и "Ювентуса". "Однако в итоге "Наполи" все же был ближе к этому решению", - сказал Каладзе.
Грузинский футболист в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.