https://sputnik-georgia.ru/20220912/kniga-soboleznovaniy-v-svyazi-s-konchinoy-elizavety-ii-otkryta-v-tbilisi-270354256.html

Книга соболезнований в связи с кончиной Елизаветы II открыта в Тбилиси

Книга соболезнований в связи с кончиной Елизаветы II открыта в Тбилиси

Оставить запись в книге соболезнований может любой желающий 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T17:40+0400

2022-09-12T17:40+0400

2022-09-12T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Книга соболезнований открыта в связи со смертью королевы Елизаветы II в посольстве Великобритании в Грузии.Елизавета II скончалась на 97 году жизни. По информации Букингемского дворца, она мирно скончалась в замке Балморал. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней до похорон Елизаветы II.Желающие выразить соболезнование в связи с кончиной Королевы - простые граждане и политики - с утра приходят в дипломатическое представительство в Тбилиси и оставляют свои записи. Оставить запись в книге соболезнований каждый желающий может до пятницы включительно, с 10 до 13 часов по местному времени.По словам дипломата, посольство Великобритании получило очень много соболезнований и посланий поддержки, в том числе от президента Грузии Саломе Зурабишвили, от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также всего политического спектра и грузинского общества."В столь сложное время для нас это очень важно. Королева Елизавета II была монархом, которая руководила королевством дольше всех. Мы отметили 70-ую годовщину ее королевства в начале этого года. За все это время она посвятила свою жизнь публичной деятельности. Она была источником вдохновения для всех", - отметил посол.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании стан ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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