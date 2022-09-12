https://sputnik-georgia.ru/20220912/kogda-nastupaet-den-osennego-ravnodenstviya-v-2022-godu-270339378.html

Когда наступает день осеннего равноденствия в 2022 году?

Когда наступает день осеннего равноденствия в 2022 году?

Осеннее равноденствие ежегодно наступает в сентябре – это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи уравнивается на всей Земле

2022-09-12T12:26+0400

2022-09-12T12:26+0400

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справки

общество

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Из-за различия между астрономическим и календарным годом, фиксированной даты и часа у осеннего равноденствия нет - ежегодно оно сдвигается почти на шесть часов, поэтому может выпадать с 22-го по 24 сентября.Когда наступает день осеннего равноденствия в 2022 году, читайте в Sputnik Грузия.Когда наступаетНаиболее ранние даты равноденствий наступают в високосные годы, а в годы, предшествующие високосным - самые поздние. В високосный год время корректируется, и равноденствие возвращается на прежнюю дату.Осеннее равноденствие в 2022-м наступит 23 сентября, в 05:03 по тбилисскому времени.Осеннее равноденствие наступает, когда Солнце, пересекая экватор, переходит в южное полушарие. В этот момент Земля занимает строго вертикальное положение относительно небесного светила, уравнивая день с ночью.Со дня осеннего равноденствия по полушариям меняются времена года – в южном наступает астрономическая осень, а в южном — весна.С древних времен, для людей, живших по природному календарю, в день осеннего равноденствия начинался новый год, поэтому его отмечали торжественно, благодаря богов за урожай и достаток.В старину считали, что в день осеннего равноденствия связь между живыми и мертвыми особенно сильна, поэтому празднику придавали мистическое значение.Материал подготовлен на основе открытых источников

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