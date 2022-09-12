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Количество визитеров в заповедниках Грузии растет быстрыми темпами
Количество визитеров в заповедниках Грузии растет быстрыми темпами
Грузинские заповедники популярны как среди иностранцев, так и среди жителей страны 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T07:01+0400
2022-09-12T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число посетителей охраняемых территорий Грузии за восемь месяцев 2022 года превысило 675 тысяч, что на 63% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Среди визитеров 49% - граждане Грузии, а 51% - иностранцы. По данным ведомства, количество визитеров на охраняемых территориях достигло рекордного показателя в 2019 году - до пандемии коронавируса.Что касается посещаемости конкретных заповедников, то количество визитеров за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в грузинских заповедниках увеличилось следующим образом:Агентство охраняемых территории Минсельхоза продолжает развитие экотуризма на охраняемых территориях Грузии. В этом году были обновлены и открыты новые экотуристические пространства.В том числе, открылся Цалкский каньон, центр визитеров Национального парка Пшав-Хевсурети, пещера Навенахеви, обустроена новая туристическая инфраструктура в национальном парке Мтирала и т.д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, тбилиси
грузия, туризм, новости, тбилиси
Количество визитеров в заповедниках Грузии растет быстрыми темпами
Грузинские заповедники популярны как среди иностранцев, так и среди жителей страны
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число посетителей охраняемых территорий Грузии за восемь месяцев 2022 года превысило 675 тысяч, что на 63% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Среди визитеров 49% - граждане Грузии, а 51% - иностранцы. По данным ведомства, количество визитеров на охраняемых территориях достигло рекордного показателя в 2019 году - до пандемии коронавируса.
"Всего по сравнению с 2019 годом количество визитеров на охраняемых территориях Грузии восстановлено на 76%", - отмечено в сообщении ведомства.
Что касается посещаемости конкретных заповедников, то количество визитеров за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в грузинских заповедниках увеличилось следующим образом:
Национальный парк Мтирала + 98%
Тушетский национальный парк + 99%
Национальный парк Алгети + 72%
Агентство охраняемых территории Минсельхоза продолжает развитие экотуризма на охраняемых территориях Грузии. В этом году были обновлены и открыты новые экотуристические пространства.
В том числе, открылся Цалкский каньон, центр визитеров Национального парка Пшав-Хевсурети, пещера Навенахеви, обустроена новая туристическая инфраструктура в национальном парке Мтирала и т.д.