https://sputnik-georgia.ru/20220912/kolichestvo-viziterov-v-zapovednikakh-gruzii-rastet-bystrymi-tempami-270278973.html

Количество визитеров в заповедниках Грузии растет быстрыми темпами

Количество визитеров в заповедниках Грузии растет быстрыми темпами

Грузинские заповедники популярны как среди иностранцев, так и среди жителей страны 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T07:01+0400

2022-09-12T07:01+0400

2022-09-12T07:01+0400

грузия

туризм

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23295/77/232957791_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_a47ed7212099ff9311e94775c75a0794.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число посетителей охраняемых территорий Грузии за восемь месяцев 2022 года превысило 675 тысяч, что на 63% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Среди визитеров 49% - граждане Грузии, а 51% - иностранцы. По данным ведомства, количество визитеров на охраняемых территориях достигло рекордного показателя в 2019 году - до пандемии коронавируса.Что касается посещаемости конкретных заповедников, то количество визитеров за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в грузинских заповедниках увеличилось следующим образом:Агентство охраняемых территории Минсельхоза продолжает развитие экотуризма на охраняемых территориях Грузии. В этом году были обновлены и открыты новые экотуристические пространства.В том числе, открылся Цалкский каньон, центр визитеров Национального парка Пшав-Хевсурети, пещера Навенахеви, обустроена новая туристическая инфраструктура в национальном парке Мтирала и т.д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, тбилиси