https://sputnik-georgia.ru/20220912/luka-maysuradze-opravilsya-ot-travmy-i-vyigral-serebro-turnira-v-italii-270348156.html

Лука Майсурадзе оправился от травмы и выиграл серебро турнира в Италии

Лука Майсурадзе оправился от травмы и выиграл серебро турнира в Италии

Для Луки этот турнир стал подготовительным этапом к чемпионату мира 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T18:00+0400

2022-09-12T18:00+0400

2022-09-12T18:00+0400

спорт

спорт

спорт

лука майсурадзе

грузия

новости

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24634/77/246347732_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_db2d713b758c745c89c7fc34469a0290.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинский дзюдоист, действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе (90 кг) вернулся на татами после травмы и стал вице-чемпионом открытого первенства Европы в итальянском Риччоне.В финальном поединке Майсурадзе проиграл французу Лорису Тасиру. На открытом первенстве Европы в Риччоне принимают участие 376 спортсменов из 35 стран.Для Луки Майсурадзе этот турнир стал подготовительным этапом к чемпионату мира. Главное соревнование года для дзюдоистов состоится в Ташкенте с 6-13 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, спорт, спорт, лука майсурадзе, грузия, новости, италия