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Лука Майсурадзе оправился от травмы и выиграл серебро турнира в Италии
Лука Майсурадзе оправился от травмы и выиграл серебро турнира в Италии
Для Луки этот турнир стал подготовительным этапом к чемпионату мира 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T18:00+0400
2022-09-12T18:00+0400
2022-09-12T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинский дзюдоист, действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе (90 кг) вернулся на татами после травмы и стал вице-чемпионом открытого первенства Европы в итальянском Риччоне.В финальном поединке Майсурадзе проиграл французу Лорису Тасиру. На открытом первенстве Европы в Риччоне принимают участие 376 спортсменов из 35 стран.Для Луки Майсурадзе этот турнир стал подготовительным этапом к чемпионату мира. Главное соревнование года для дзюдоистов состоится в Ташкенте с 6-13 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, спорт, спорт, лука майсурадзе, грузия, новости, италия
спорт, спорт, спорт, лука майсурадзе, грузия, новости, италия
Лука Майсурадзе оправился от травмы и выиграл серебро турнира в Италии
Для Луки этот турнир стал подготовительным этапом к чемпионату мира
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинский дзюдоист, действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе (90 кг) вернулся на татами после травмы и стал вице-чемпионом открытого первенства Европы в итальянском Риччоне.
В финальном поединке Майсурадзе проиграл французу Лорису Тасиру. На открытом первенстве Европы в Риччоне принимают участие 376 спортсменов из 35 стран.
Для Луки Майсурадзе этот турнир стал подготовительным этапом к чемпионату мира. Главное соревнование года для дзюдоистов состоится в Ташкенте с 6-13 октября.