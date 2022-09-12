https://sputnik-georgia.ru/20220912/mezhdunarodnyy-molodezhnyy-kinofestival-taoba-startoval-v-tbilisi-270346957.html

Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" стартовал в Тбилиси

Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" стартовал в Тбилиси

"Таоба" — единственный в Грузии кинофестиваль, ориентированный на развитие юной аудитории 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T16:32+0400

2022-09-12T16:32+0400

2022-09-12T16:32+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

кинофестиваль

грузия

новости

культура

тбилиси

грузинское кино

грузинское кино

грузинский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0c/270346749_0:164:1572:1048_1920x0_80_0_0_7116d301c5832f54df6c7286572673eb.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Международный молодежный кинофестиваль "Таоба", что в переводе с грузинского означает "Поколение", проходит с 12 по 16 сентября в столичном кинотеатре "Амирани".Ежедневно в фестивале будут задействованы 300 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет.В программе кинофестиваля, помимо кинопоказов, предусмотрены дискуссии, встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы и развлекательные мероприятия.У участников есть возможность познакомиться с зарубежными режиссерами, актерами и профессионалами в этой области, обменяться опытом и получить дополнительные знания.Кинопрограмма включает в себя два раздела: международный конкурс короткометражек предназначен для подростков 13-15 лет (покажут 20 картин), а для молодежи 16-18 лет - международный конкурс полнометражных игровых фильмов, в рамках которого будут показаны четыре фильма.Основная образовательная программа состоит из лекций, семинаров и мастер-классов. Программа охватывает предметы, связанные с искусством, включая кинокритику, историю кино, литературу, разработку сценариев, СМИ, режиссуру, продюсирование и многое другое."Академия поколений" - проект, где 20 предварительно отобранных студентов в возрасте 19-22 лет, интересующихся киноискусством, имеют возможность посещать лекции по повышению квалификации, для обмена знаниями и опытом художников с профессиональными достижениями.В проекте участвуют молодые люди и профессионалы из Италии, Чехии, Армении, Турции, Украины, Финляндии, Эстонии, Ирана, Румынии, Швейцарии и Грузии."Таоба" — единственный в Грузии кинофестиваль, ориентированный на развитие юной аудитории, который был учрежден в 2018 году Национальным дворцом и Фондом культуры и образования при поддержке мэрии Тбилиси.Фестиваль способствует развитию молодого зрителя, презентации его способностей, развитию кинообразования в стране и популяризации грузинской культуры за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кинофестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси, грузинское кино, грузинское кино, грузинский шоу-бизнес