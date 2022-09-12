https://sputnik-georgia.ru/20220912/mezhdunarodnyy-molodezhnyy-kinofestival-taoba-startoval-v-tbilisi-270346957.html
Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" стартовал в Тбилиси
Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" стартовал в Тбилиси
"Таоба" — единственный в Грузии кинофестиваль, ориентированный на развитие юной аудитории 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T16:32+0400
2022-09-12T16:32+0400
2022-09-12T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Международный молодежный кинофестиваль "Таоба", что в переводе с грузинского означает "Поколение", проходит с 12 по 16 сентября в столичном кинотеатре "Амирани".Ежедневно в фестивале будут задействованы 300 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет.В программе кинофестиваля, помимо кинопоказов, предусмотрены дискуссии, встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы и развлекательные мероприятия.У участников есть возможность познакомиться с зарубежными режиссерами, актерами и профессионалами в этой области, обменяться опытом и получить дополнительные знания.Кинопрограмма включает в себя два раздела: международный конкурс короткометражек предназначен для подростков 13-15 лет (покажут 20 картин), а для молодежи 16-18 лет - международный конкурс полнометражных игровых фильмов, в рамках которого будут показаны четыре фильма.Основная образовательная программа состоит из лекций, семинаров и мастер-классов. Программа охватывает предметы, связанные с искусством, включая кинокритику, историю кино, литературу, разработку сценариев, СМИ, режиссуру, продюсирование и многое другое."Академия поколений" - проект, где 20 предварительно отобранных студентов в возрасте 19-22 лет, интересующихся киноискусством, имеют возможность посещать лекции по повышению квалификации, для обмена знаниями и опытом художников с профессиональными достижениями.В проекте участвуют молодые люди и профессионалы из Италии, Чехии, Армении, Турции, Украины, Финляндии, Эстонии, Ирана, Румынии, Швейцарии и Грузии."Таоба" — единственный в Грузии кинофестиваль, ориентированный на развитие юной аудитории, который был учрежден в 2018 году Национальным дворцом и Фондом культуры и образования при поддержке мэрии Тбилиси.Фестиваль способствует развитию молодого зрителя, презентации его способностей, развитию кинообразования в стране и популяризации грузинской культуры за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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кинофестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси, грузинское кино, грузинское кино, грузинский шоу-бизнес
кинофестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси, грузинское кино, грузинское кино, грузинский шоу-бизнес
Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" стартовал в Тбилиси
"Таоба" — единственный в Грузии кинофестиваль, ориентированный на развитие юной аудитории
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik.
Международный молодежный кинофестиваль "Таоба", что в переводе с грузинского означает "Поколение", проходит
с 12 по 16 сентября в столичном кинотеатре "Амирани".
Ежедневно в фестивале будут задействованы 300 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет.
Молодежь также выступит в роли жюри — выберут лучший короткометражный и лучший полнометражный художественные фильмы из предварительно отобранных лент, а их режиссеры будут награждены Призом молодой зрительской аудитории "Таоба".
В программе кинофестиваля, помимо кинопоказов, предусмотрены дискуссии, встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы и развлекательные мероприятия.
У участников есть возможность познакомиться с зарубежными режиссерами, актерами и профессионалами в этой области, обменяться опытом и получить дополнительные знания.
Кинопрограмма включает в себя два раздела: международный конкурс короткометражек предназначен для подростков 13-15 лет (покажут 20 картин), а для молодежи 16-18 лет - международный конкурс полнометражных игровых фильмов, в рамках которого будут показаны четыре фильма.
Основная образовательная программа состоит из лекций, семинаров и мастер-классов. Программа охватывает предметы, связанные с искусством, включая кинокритику, историю кино, литературу, разработку сценариев, СМИ, режиссуру, продюсирование и многое другое.
"Академия поколений" - проект, где 20 предварительно отобранных студентов в возрасте 19-22 лет, интересующихся киноискусством, имеют возможность посещать лекции по повышению квалификации, для обмена знаниями и опытом художников с профессиональными достижениями.
В проекте участвуют молодые люди и профессионалы из Италии, Чехии, Армении, Турции, Украины, Финляндии, Эстонии, Ирана, Румынии, Швейцарии и Грузии.
"Таоба" — единственный в Грузии кинофестиваль, ориентированный на развитие юной аудитории, который был учрежден в 2018 году Национальным дворцом и Фондом культуры и образования при поддержке мэрии Тбилиси.
Фестиваль способствует развитию молодого зрителя, презентации его способностей, развитию кинообразования в стране и популяризации грузинской культуры за рубежом.