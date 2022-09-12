https://sputnik-georgia.ru/20220912/mezhuev-kto-v-evrope-ne-gotov-stradat-za-interesy-vashingtona---video-270355741.html

Межуев: кто в Европе не готов страдать за интересы Вашингтона? - видео

Межуев: кто в Европе не готов страдать за интересы Вашингтона? - видео

Глава МИД Австрии допустил постепенное снятие санкций с России и отметил важность диалога. Подобным образом думают сегодня во многих европейских странах... 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T17:22+0400

2022-09-12T17:22+0400

2022-09-12T17:22+0400

европа

сша

вашингтон

мультимедиа

видео

антироссийские санкции

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В то время как евробюрократы из Брюсселя действуют исключительно в интересах Вашингтона, представители ряда европейских государств все больше начинают задумываться об интересах своих стран.В каких странах ЕС еще остались здравомыслящие политики? Как мягкая сила поможет России продвигать свои национальные интересы? Как жители Европы могут повлиять на отношения ЕС с Россией?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.

европа

сша

вашингтон

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

европа, сша, вашингтон, мультимедиа, видео, видео, антироссийские санкции