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Межуев: кто в Европе не готов страдать за интересы Вашингтона? - видео
Межуев: кто в Европе не готов страдать за интересы Вашингтона? - видео
Глава МИД Австрии допустил постепенное снятие санкций с России и отметил важность диалога. Подобным образом думают сегодня во многих европейских странах... 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T17:22+0400
2022-09-12T17:22+0400
2022-09-12T17:22+0400
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антироссийские санкции
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В то время как евробюрократы из Брюсселя действуют исключительно в интересах Вашингтона, представители ряда европейских государств все больше начинают задумываться об интересах своих стран.В каких странах ЕС еще остались здравомыслящие политики? Как мягкая сила поможет России продвигать свои национальные интересы? Как жители Европы могут повлиять на отношения ЕС с Россией?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.
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европа, сша, вашингтон, мультимедиа, видео, видео, антироссийские санкции
европа, сша, вашингтон, мультимедиа, видео, видео, антироссийские санкции
Межуев: кто в Европе не готов страдать за интересы Вашингтона? - видео
Глава МИД Австрии допустил постепенное снятие санкций с России и отметил важность диалога. Подобным образом думают сегодня во многих европейских странах, считает политолог, главный редактор сайта PublicO Борис Межуев
В то время как евробюрократы из Брюсселя действуют исключительно в интересах Вашингтона, представители ряда европейских государств все больше начинают задумываться об интересах своих стран.
В каких странах ЕС еще остались здравомыслящие политики? Как мягкая сила поможет России продвигать свои национальные интересы? Как жители Европы могут повлиять на отношения ЕС с Россией?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.