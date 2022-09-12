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"Она создала эпоху" - премьер Грузии об Елизавете II

"Она создала эпоху" - премьер Грузии об Елизавете II

Оставить запись в книге соболезнований каждый желающий может до пятницы включительно 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оставил запись в книге соболезнований, которая открыта в посольстве в связи с кончиной королевы Великобритании - Елизаветы II.Букингемский дворец сообщил о кончине королевы Великобритании 8 сентября. Елизавета II, правившая страной более 70 лет, ушла из жизни в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране объявлен траур. Похороны состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве."Она создала эпоху и наследие, оставив после себя великие примеры служения нации и стране. Это служение гуманизму с высшими идеалами", - написал Гарибашвили.Желающие выразить соболезнование в связи с кончиной Королевы - простые граждане и политики - с утра приходят в дипломатическое представительство в Тбилиси и оставляют свои записи. Оставить запись в книге соболезнований каждый желающий может до пятницы включительно, с 10:00 до 13:00 по местному времени.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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