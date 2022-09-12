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Погода в Грузии резко ухудшится
Погода в Грузии резко ухудшится
Шторм на Черноморском побережье Грузии составит 2–3 балла 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T19:19+0400
2022-09-12T19:19+0400
2022-09-12T19:19+0400
непогода в грузии
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западная грузия
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, во вторник в Западной Грузии и в среду в большинстве районов всей страны ожидается дождь с грозой, местами сильный. Также возможен град.Кроме того, ожидается усиление ветра на территории страны до 20-25 метров в секунду.Шторм на рноморском побережье Грузии составит 2–3 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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непогода в грузии, погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
непогода в грузии, погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
Погода в Грузии резко ухудшится
Шторм на Черноморском побережье Грузии составит 2–3 балла
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По информации Национального агентства окружающей среды, во вторник в Западной Грузии и в среду в большинстве районов всей страны ожидается дождь с грозой, местами сильный. Также возможен град.
Кроме того, ожидается усиление ветра на территории страны до 20-25 метров в секунду.
Шторм на рноморском побережье Грузии составит 2–3 балла.