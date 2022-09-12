https://sputnik-georgia.ru/20220912/pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-270348630.html

Погода в Грузии резко ухудшится

Погода в Грузии резко ухудшится

Шторм на Черноморском побережье Грузии составит 2–3 балла 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T19:19+0400

2022-09-12T19:19+0400

2022-09-12T19:19+0400

непогода в грузии

погода

грузия

новости

западная грузия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, во вторник в Западной Грузии и в среду в большинстве районов всей страны ожидается дождь с грозой, местами сильный. Также возможен град.Кроме того, ожидается усиление ветра на территории страны до 20-25 метров в секунду.Шторм на рноморском побережье Грузии составит 2–3 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

западная грузия

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

непогода в грузии, погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды