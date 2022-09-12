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Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гомиашвили
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гомиашвили
Артист Михаил Гомиашвили ушел из жизни в возрасте 61 года 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T13:28+0400
2022-09-12T13:28+0400
2022-09-12T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам в связи с кончиной выдающегося грузинского актера театра и кино Михаила Гомиашвили.Артист Михаил Гомиашвили ушел из жизни в возрасте 61 года.Михаил Гомиашвили родился в семье известного грузинского и советского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашивили.В отличие от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца, и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога".В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили с такими актерами, как Тинатин Далакишвили, Мераб Нинидзе, Надежда Михалковой и др.На его счету роли в фильмах "Грузинский виноград", "Дорогая М", "Антимоз из Иверии", "Есть такая страна", "Тифлис", "Серенада лунной долины", "Крыша или незаконченный материал фильма", "Зона конфликта", "Президент", "Мне без тебя не жить", "Пять дней в августе" и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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михаил гомиашвили, ираклий гарибашвили, арчил гомиашвили, новости, грузия, культура
михаил гомиашвили, ираклий гарибашвили, арчил гомиашвили, новости, грузия, культура
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гомиашвили
Артист Михаил Гомиашвили ушел из жизни в возрасте 61 года
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам в связи с кончиной выдающегося грузинского актера театра и кино Михаила Гомиашвили.
Артист Михаил Гомиашвили ушел из жизни в возрасте 61 года.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной талантливейшего актера театра и кино Михаила Гомиашвили. Любовь и признание зрителей – самая большая награда для актера, которой так много было у этого замечательного артиста. Приношу соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам в связи с такой тяжелой утратой", - отметил Гарибашвили.
Михаил Гомиашвили родился в семье известного грузинского и советского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашивили.
В отличие от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца, и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.
В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога".
В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили с такими актерами, как Тинатин Далакишвили, Мераб Нинидзе, Надежда Михалковой и др.
На его счету роли в фильмах "Грузинский виноград", "Дорогая М", "Антимоз из Иверии", "Есть такая страна", "Тифлис", "Серенада лунной долины", "Крыша или незаконченный материал фильма", "Зона конфликта", "Президент", "Мне без тебя не жить", "Пять дней в августе" и др.