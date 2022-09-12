https://sputnik-georgia.ru/20220912/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-gomiashvili-270341865.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гомиашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гомиашвили

Артист Михаил Гомиашвили ушел из жизни в возрасте 61 года 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T13:28+0400

2022-09-12T13:28+0400

2022-09-12T13:28+0400

михаил гомиашвили

ираклий гарибашвили

арчил гомиашвили

новости

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23437/69/234376943_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1b4037bc1187e2dde5e0b92c7e6998ed.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам в связи с кончиной выдающегося грузинского актера театра и кино Михаила Гомиашвили.Артист Михаил Гомиашвили ушел из жизни в возрасте 61 года.Михаил Гомиашвили родился в семье известного грузинского и советского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашивили.В отличие от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца, и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога".В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили с такими актерами, как Тинатин Далакишвили, Мераб Нинидзе, Надежда Михалковой и др.На его счету роли в фильмах "Грузинский виноград", "Дорогая М", "Антимоз из Иверии", "Есть такая страна", "Тифлис", "Серенада лунной долины", "Крыша или незаконченный материал фильма", "Зона конфликта", "Президент", "Мне без тебя не жить", "Пять дней в августе" и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

михаил гомиашвили, ираклий гарибашвили, арчил гомиашвили, новости, грузия, культура