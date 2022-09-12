https://sputnik-georgia.ru/20220912/premer-napomnil-o-zasluge-ottsa-otechestva--so-dnya-ubiystva-chavchavadze-proshlo-115-let-270344876.html

Премьер напомнил о заслуге "отца отечества" – со дня убийства Чавчавадзе прошло 115 лет

Премьер напомнил о заслуге "отца отечества" – со дня убийства Чавчавадзе прошло 115 лет

Грузия навсегда сохранит светлую память об Илье Чавчавадзе, заявил глава правительства 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T14:08+0400

2022-09-12T14:08+0400

2022-09-12T14:08+0400

илья чавчавадзе

тбилиси

сагурамо

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия навсегда сохранит светлую память об Илье Чавчавадзе, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Сегодня исполняется 115 лет со дня одного из самых трагических событий в истории Грузии - убийства Ильи Чавчавадзе.В 1987 году признание этой великой заслуги и причисление к лику святых Илии Чавчавадзе Его святейшеством, Католикосом-патриархом всея Грузии Илией II дали мощный стимул Национально-освободительному движению, которое окончательно увенчалось независимостью нашей страны, отмечено в заявлении."Сегодня мы еще раз с величайшим чувством благодарности воздадим должное человеку, которого мы по праву называем отцом отечества. Грузия навсегда сохранит светлую память об Илье Чавчавадзе", - отметил премьер-министр.Князь Илья Чавчавадзе (1837 — 1907) — грузинский поэт, публицист, политический и общественный деятель, борец за независимость Грузии. В 1987 году канонизирован Грузинской православной церковью под именем Илия Праведный.Илья – был обладателем огромной харизмы. Главной причиной для политического убийства князя стала невероятная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов.Когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты "Могзаури" ("Путешественник") не дала результата, ему был вынесен смертный приговор.Чавчавадзе был убит 12 сентября 1907 года, когда он со своей супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске. Возле села Цицамури их поджидала вооруженная банда Гиглы Бербичашвили, которая остановила коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде: "Я Илья, не стреляйте". Ответ Гиглы был следующим: "Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять".По многочисленным исследованиям грузинских криминалистов, историков и врачей отмечалось, что в Илью стреляли не спереди, как было указано в акте вскрытия, а сзади.Это указывает на то, что выстрел не мог произойти со стороны банды Бербичашвили, которая стояла спереди. Он произошел из второй засады, о которой не знали даже сами бандиты.Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе у села Цицамури до сих пор не раскрыто, наиболее широкое распространение в исторической науке получила версия о том, что за убийством стояли большевики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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илья чавчавадзе, тбилиси, сагурамо, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, грузия, новости, культура