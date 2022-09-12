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Президент Грузии: энергонезависимость важна для сохранения свободы
Президент Грузии: энергонезависимость важна для сохранения свободы
Значимость энергонезависимости хорошо видна по сегодняшним событиям и состоянию Европы 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T11:45+0400
2022-09-12T11:45+0400
2022-09-12T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что независимость страны прямо зависит от энергетической независимости.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.По ее словам, это прекрасно видно по сегодняшним событиям и состоянию Европы, которая вынуждена ускоренными темпами искать альтернативные источники энергетики. "Мы видим, насколько это важно для сохранения свободы", - отметила Зурабишвили.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, энергетика грузии, энергетика
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, энергетика грузии, энергетика
Президент Грузии: энергонезависимость важна для сохранения свободы
11:45 12.09.2022 (обновлено: 13:40 12.09.2022)
Значимость энергонезависимости хорошо видна по сегодняшним событиям и состоянию Европы
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что независимость страны прямо зависит от энергетической независимости.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
"Энергетика - одна из главных основ нашей независимости. Если в этом плане мы не будем независимыми, мы вообще не будем независимыми", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, это прекрасно видно по сегодняшним событиям и состоянию Европы, которая вынуждена ускоренными темпами искать альтернативные источники энергетики. "Мы видим, насколько это важно для сохранения свободы", - отметила Зурабишвили.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.
Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.
Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.