https://sputnik-georgia.ru/20220912/prezident-gruzii-energonezavisimost-vazhna-dlya-sokhraneniya-svobody-270337852.html

Президент Грузии: энергонезависимость важна для сохранения свободы

Президент Грузии: энергонезависимость важна для сохранения свободы

Значимость энергонезависимости хорошо видна по сегодняшним событиям и состоянию Европы 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T11:45+0400

2022-09-12T11:45+0400

2022-09-12T13:40+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

тбилиси

энергетика грузии

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260540899_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_ccc62e697f18c74e2be4c0cfde5aa29f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что независимость страны прямо зависит от энергетической независимости.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.По ее словам, это прекрасно видно по сегодняшним событиям и состоянию Европы, которая вынуждена ускоренными темпами искать альтернативные источники энергетики. "Мы видим, насколько это важно для сохранения свободы", - отметила Зурабишвили.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, энергетика грузии, энергетика